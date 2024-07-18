川普：台灣應支付美防禦費

美國前總統川普遇刺前接受專訪，批評台灣搶走所有晶片生意，他認為台灣應支付美國防衛台灣的費用。圖為川普16日出席共和黨全國黨代表大會。（彭博）

2024/07/18 05:30

遇刺前接受彭博專訪 稱台灣搶走所有晶片生意

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國前總統川普確定代表共和黨，十一月將再次挑戰白宮，他的對台政策受到高度關注。針對美國是否會在中國入侵時保衛台灣的提問，川普六月廿五日在佛羅里達州海湖莊園接受「彭博商業週刊」（Bloomberg Businessweek）專訪時表示，台灣搶走所有晶片生意，美國宛如保險公司，卻一無所獲，因此台灣必須支付美國防衛台灣的費用。

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彭博在這篇十六日發佈的專訪中指出，儘管美國跨黨派普遍支持台灣，但川普對於保護台灣抵禦中國入侵的想法態度冷淡。川普說：「我的意思是，我們有多麼愚蠢？他們搶走我們幾乎所有晶片生意。他們超有錢的。我認為我們跟保單沒什麼兩樣。我們為什麼要這麼做？」

川普：瞭解、也尊敬台灣人民

川普說，他很瞭解台灣人民，也很尊敬他們，但「他們幾乎搶走我們全部的晶片生意，……現在我們給他們數十億美元，在我們國家製造新的晶片，然後他們……把它帶回他們的國家」，「台灣什麼都沒有給我們」。

這段訪問是在川普獲得共和黨提名前進行，也就是他在賓州造勢活動上遇刺負傷的兩週前。現任民主黨總統拜登曾數度表明，美國將在中國侵略台灣時出兵協防，川普這段話為美國防衛台灣抵禦中國入侵的承諾增添變數，也反映了川普在外交政策上的交易型手法。

川普此前便不願明確表態美國是否會協防台灣，他去年七月被福斯新聞問到此問題時表示，回答該問題會讓他與台北談判時「居於劣勢」，當時他就批評台灣「把美國的晶片生意整碗捧走」。

川普在彭博專訪中進一步指出，由於地理上的距離遙遠，「台灣遠在九五○○英里之外，距離中國卻只有六十八英里」，美國要保衛台灣抵禦中國攻擊，「非常、非常困難」；中國的確有能力對台灣「狂轟濫炸」（bombard），但他認為中國不會在短期內入侵，「他們不會想要這麼做，因為他們不想失去那些晶片廠」。

對此，中國外交部發言人林劍十七日表示，「我們一向反對美國大選拿中國說事」。

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