跨黨派代表赴美觀選 艾福特：川普將確保對中嚇阻

民進黨指派主席室特助陳明真、新北市議員陳乃瑜、高雄市議員邱俊憲、民進黨青年部主任阮俊達、民進黨駐美代表處主任蕭舜文，參與外交部組成的跨黨派觀選團觀摩，並與美前國務卿龐培歐互動。（民進黨提供）

2024/07/17 05:30

〔記者陳昀、黃靖媗／綜合報導〕二○二四年共和黨全國黨代表大會美國時間十五至十八日於密爾瓦基市舉行，台灣跨黨派代表團也赴美參與相關活動。在駐美代表俞大㵢舉辦的歡迎酒會上，聯邦眾議院軍事委員會成員艾福特強調，這屆美國總統大選攸關國際及台海安全，川普將確保對中嚇阻、持續對台軍售。

外交部表示，我國與美國共和及民主兩黨關係一向密切友好，歷年來兩政黨的黨代表大會均邀請我國組團參加，今年我國也循例籌組跨黨派代表團出席，我方參與共和黨全國黨代表大會的跨黨派代表團已於本週出發，目前相關活動皆順利進行，我方參與民主黨全國黨代表大會代表團將於八月出發。

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民進黨指派主席室特助陳明真、新北市議員陳乃瑜、高雄市議員邱俊憲、民進黨青年部主任阮俊達、民進黨駐美代表處主任蕭舜文，參與外交部組成的跨黨派觀選團赴美觀摩。

民進黨指出，跨黨派觀選團此行拜會美國重要智庫之一傳統基金會的政策研討會，並出席俞大㵢歡迎酒會與多位政要互動，包含前國務卿龐皮歐、前國務院教育暨文化事務助卿羅伊斯、聯邦參議員蘇利文、聯邦眾議院共和黨黨團會議秘書長麥珂蓮、聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席穆理納等人，與會政要均重申美國對維護台灣民主自由的承諾。

龐皮歐重申堅定挺台

根據民進黨新聞稿，龐皮歐出席酒會時，重申堅定挺台立場，並表示台灣與太平洋地區是美國人民福祉的核心，歡迎代表團來體驗共和黨全代會。

蘇利文也提及美國明確展現對台承諾的重要性，感謝代表團前往觀摩美國蓬勃的民主競選活動，他說，雖然民主時而混亂，仍遠比台海對岸的獨裁中國好。

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