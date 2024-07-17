國防部：中共假訊息緊密扣合軍事行動

國防部昨日召開「深偽技術簡介及國防應用樣態」記者會，舉例示範深偽技術偽造衛星地圖。（記者陳逸寬攝）

2024/07/17 05:30

〔記者吳哲宇／台北報導〕國防部昨日召開「深偽（Deepfake）技術簡介及國防應用樣態及國軍預防熱傷害應處作為」記者會，國防部發言人孫立方少將表示，共軍認知戰已不僅是訊息的傳散及影響，模式基本上與軍事行動密切結合，對民眾認知產生影響，形塑立場、改變想法或行為。中共都在國內輿論圈及社群媒體上，用極化手法影響討論。

孫立方表示，假訊息防制重點就是媒體識讀，要讓官兵及民眾瞭解這類技術發展程度及威脅樣態，包括從偵測、反制至澄清階段，都有與行政院合作。

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孫立方表示，依往年經驗，在漢光演習期間有較多假訊息，不外乎「漢光演習是為三軍統帥規劃逃跑路線」、「官兵承受不住壓力叛逃」、「國軍發生重大失誤致人員傷亡」等；但經各部會長年努力，假訊息在國內傳散率及對民眾影響力都有衰退。國軍會在假訊息還未傳散出來前截斷，主動掌握議題及輿論的主控權。

經各部會長年努力 傳散率及影響力都呈衰退

他進一步表示，共軍認知戰不單只靠訊息影響，而是將軍事行動及訊息扣合，對民眾認知產生影響，形塑立場、改變想法或行為。例如中共在國內輿論圈及社群媒體上，用極化手法影響討論。一個有相當理性討論空間的中性議題，可被大量協同式操控，變成完全極化、左右兩邊完全沒有交集；或用分化手法，將台灣分成政府與民間、軍隊與民眾等類似手法，國軍都有掌握和處理。

此外，媒體詢問有關國軍爆出使用中國製行車紀錄器及光電設備一事，軍備局工營處處長黃建勝少將回應，目前已召開四次全軍檢討會，全軍一五八個光電案場，有廿四案使用中製品。其中廿三案使用中製變流器、四案使用中製路由器及資料處理器。後續對違約究責，依契約規定及精神，已邀集業管聯參和雇聘律師研議。

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