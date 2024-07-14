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梅山青年活動中心 建物捐桃源區公所

梅山青年活動中心位於南橫公路上，黨產會核准「贈與」高雄市桃源區公所。（資料照）

梅山青年活動中心位於南橫公路上，黨產會核准「贈與」高雄市桃源區公所。（資料照）

2024/07/14 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕救國團六十一筆不當黨產去年被移轉國有後，救國團近期向行政院黨產會申請將梅山青年活動中心建物「贈與」高雄市桃源區公所。據透露，經審查後，黨產會認為該案符合黨產條例規定，已核准建物捐贈。

符合黨產條例規定

黨產會認定救國團為國民黨附隨組織，全部財產推定為不當取得財產。二○二二年七月，黨產會祭出行政處分，命救國團六十一筆土地、建物，以及十三．九億元不當取得財產，應全數移轉國有，並向救國團追徵二億四○五七萬餘元。

據了解，救國團六十一筆不當黨產，國產署去年完成「登記國有」，十六億元現金仍待行政執行署追討。目前救國團要處分名下其餘財產，仍須經黨產會同意始可動支。

黨產會調查報告指出，位於南橫公路上的梅山青年活動中心，前身為梅山山莊，館舍於一九九六年九月改建落成，因土地是公有地，由救國團向原民會承租該地經營。

知情官員受訪表示，救國團向黨產會申請將梅山青年活動中心建物「捐贈」給桃源區公所，經查符合黨產條例相關規定，另向桃源區公所了解無窒礙難行之處，委員會議已同意所請。

官員分析，梅山青年活動中心坐落土地是原民區公有保留地，救國團以前透過黨國特權，能在公有地上蓋房舍經營旅宿，每年寒暑假固定開營隊走南橫，「孤行獨市」保證會有生意，但台灣民主化後，商業競爭、娛樂多元化，很難再有過去優勢。

據掌握，救國團金山、墾丁、天祥青年活動中心等建物收歸國有後，救國團已結束金山青年活動中心營運，現址淪為廢墟；賺錢的墾丁、劍潭青年活動中心持續正常營運，天祥青年活動中心受花蓮地震影響，目前暫停營業，已辭去約聘僱人員。

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