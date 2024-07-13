日警告 中頻繁軍演 加劇台海緊張

日本新版防衛白皮書封面圖案為日本傳統「刀鍛冶」，意指日本自衛隊成立七十年來努力煉刀，希望煉成「嚇阻之刀」，以達到「永不拔刀」。（駐日特派員林翠儀攝）

2024/07/13 05:30

新版「防衛白皮書」直指共軍常態繞台 企圖製造既成事實

〔駐日特派員林翠儀／東京十二日報導〕日本政府十二日公布最新版的「防衛白皮書」，關注中國在台灣周邊的軍事動向，指共軍透過在台灣周邊海空域常態性的軍事活動「企圖製造既成事實，並提高實戰能力」，共軍在台灣周邊的軍事演習，「可能演練了入侵台灣作戰的一部分」，首次警告因共軍軍事演習的增加，不排除中台軍事緊張升級的可能性。

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三次圍台軍演「演練侵台作戰」

白皮書強調，台灣海峽的和平與穩定，對於國際社會的安全與繁榮不可或缺，而包括日本在內的國際社會，對台灣海峽局勢的憂慮正在急速擴大。

在日本的安全環境，白皮書將激化的美中戰略競爭、緊張升高的台灣局勢、北韓的飛彈與核開發的進展，以及俄羅斯與中國的戰略合作等列為重點描述。白皮書強調，日本面臨了戰後最嚴峻且複雜的安全環境，「不排除東亞會發生類似俄羅斯侵略烏克蘭等嚴重事態的可能性」。

去年版的防衛白皮書載明日本於二○二二年制定的「國家安全保障戰略」中，將中國定位為「前所未有的最大戰略挑戰」；日本對中國的警戒度，在新版白皮書中並未減弱。

中台之間的軍事平衡，舊版白皮書中提到「急速朝對中國方面有利的方向傾斜」，在新版草案中仍維持這樣的見解。白皮書指中國計畫到二○三○年將其核武庫擴大一倍，達到一千枚核武。

對於中國在台灣周邊的軍事行動，白皮書以二○二二年八月美國前眾議院議長裴洛西訪台後，到二○二三年底間的變化進行分析指出，共軍的軍機和艦艇在台灣空域和海域常態性活動，企圖製造既成事實，並提高實戰和情報收集能力。包括二二年八月裴洛西訪台、二三年四月時任總統蔡英文訪美、同年八月時任副總統賴清德訪美，共軍均於台灣周邊實施軍事演習，三次圍台軍演「可能演練了入侵台灣作戰的一部分」，「由於中國方面軍事活動的活躍，不能排除中台之間軍事緊張升級的可能性」。因為中國威嚇的軍事活動，讓包括日本在內的國際社會，對台灣海峽局勢的憂慮正在急速擴大。

日本防衛省於每年七月前後發表防衛白皮書，二○二四年版防衛白皮書反映去年五月至今年四月間，日本整年度安全現狀與防衛政策。新版白皮書配合日本提高防衛預算，新設了介紹專章重點說明。

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