藍委提案引中資 陸委會：統戰滲透疑慮

國民黨立委陳雪生、陳玉珍等人提案，將修法引進中資企業參與政府主辦的重大建設投資計畫。（資料照）

2024/07/03 05:30

「重大建設投資計畫 所需技術、人力得由中國輸入…」

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委陳雪生、陳玉珍等人提出「離島建設條例修正草案」，將修法引進中資企業參與政府主辦的重大建設投資計畫，所需技術、人力得由中國輸入，並排除兩岸條例限制。陸委會指出，恐有國家安全疑慮及遭中共融合統戰滲透的疑慮；學者痛批，這是出賣離島、讓渡國家主權，一旦修正通過，將變成「離島出賣條例」。

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提案排除兩岸條例限制

陸委會表示，尊重委員提案權。但上開提案增訂「離島建設條例第七條之一條文草案」，擬引進中國廠商參與政府主辦的離島重大建設投資計畫，自中國輸入機具、技術及操作人力等，並排除兩岸條例第十條「中國人士進入台灣應事先許可」、第十一條「僱用中國人民在台工作」、第廿二條「中國飛機、船舶進入台北飛航情報區及禁限制水域等規定」、第四十條之一「中資來台設立分公司及辦事處等規範」審查機制，這些計畫可能是機場、港口、大橋等重大公共工程，恐有國家安全疑慮及遭中共融合統戰滲透的疑慮。

中央警察大學助理教授王智盛受訪表示，上述提案是要修法架空兩岸條例，讓政府放棄對離島的管轄權，讓中國船舶如入無人之境。

王智盛指出，兩岸條例第十一條規定，僱用中國人在台工作，應向主管機關申請許可。若排除此一限制，等於藉修法之名「偷渡」中國人來台工作，對中國行開大門、走大路之實，更剝奪金馬、澎湖離島居民的工作權。

王智盛分析，中資參與採購原本就要經過投審會審查，國民黨想用離島的特殊性，大量引用中資參與重大建設，讓金馬成為中資禁臠。至於排除兩岸條例第十條限制，開放讓中國人可直接進入台灣，完全不用經主管機關審查，這是拋棄主權行使的範圍。

學者：離島出賣條例

「令人匪夷所思的修法！」王智盛批評，兩岸條例第廿九條規定，中國船舶、民用航空器及其他運輸工具，非經主管機關許可，不得進入台灣禁限制水域、台北飛航情報區限制區域。要修法排除這一條，這是讓渡離島管轄權。

王智盛示警，這種「離島建設條例」修法內容，一旦通過將變成「離島出賣條例」。影響所及不僅是金馬，防衛台海最重要的軍事據點澎湖，未來中國船艦、飛機可以堂而皇之進入，將讓海防完全破防，嚴重影響國安。

王智盛也說，修法開放離島大學招收中生不受名額限制，離島大學最後會被中生佔領，台生權益將受影響。他質疑，中共在福建推兩岸融合發展示範區，統戰部門有KPI壓力，是否透過國民黨立委修法要推進兩岸融合？這背後有無北京下指導棋？他不得而知，但這種修法的確是中共最想要的。

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