「聯大2758號決議 未定位台灣」

美國在台協會主席羅森柏格昨與媒體座談，她表示對諾魯決定與台灣斷交感到失望。（記者楊堯茹攝）

2024/01/17 05:30

羅森柏格：對諾魯與台斷交「感到失望」

〔記者楊堯茹、楊丞彧、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕諾魯共和國十五日以聯合國大會第二七五八號決議及一中原則和我國斷交，並與中國復交，美國在台協會主席羅森柏格昨以「三不」表明立場，強調第二七五八號決議文並未定位台灣、未排除與台建立邦交、未限制台灣參與國際社會，她也對諾魯的決定感到失望。

美國國務院則以發言人米勒名義發布聲明指出，儘管諾魯政府與台斷交是項主權決定，但仍是個令人失望的決定；美國鼓勵所有國家擴大與台灣的往來，並持續支持民主、良好治理、透明與遵守法治。

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外交部表示，我國在諾魯使館員眷與技術團共十五人，都會儘速離開。我國在當地並無僑民、無台商，也無不動產。我方已依國際慣例，請諾魯予我撤館合理時間與便利，目前雙方協調中。

美支持所有國家與台灣往來

羅森柏格在台北和媒體座談時表示，美方對諾魯外交轉向「感到失望」，中國常以承諾換取邦誼，「但這些承諾常無法兌現」；她重申，台灣是值得信賴、理念相近的民主夥伴，美方支持所有國家與台灣往來，也將持續深化及拓展與台交往，強化彼此利益與價值，同時持續挺台灣有意義參與國際社會。

羅森柏格說，聯合國大會第二七五八號決議文「並未決定台灣地位」，未排除任何國家與台灣建立外交關係，也未排除台灣有意義地參與聯合國體系。很失望看到有人引用該決議文當作壓迫台灣的工具，限縮台灣在國際舞台的聲量及外交關係。

此外，對於諾魯共和國在台灣大選後的「突襲式斷交」，日本內閣官房副長官森屋宏在十六日的例行記者會上被問及此事時表示，台灣是共享基本價值、擁有緊密經濟關係與人員往來交流的極重要夥伴，也是珍貴的友人，從兩岸關係和地區和平的觀點來看，將密切關注今後的影響。

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