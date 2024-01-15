台中分裂投票》藍立委奏凱歌 侯趙未沾光

羅廷瑋坐摩托車謝票，「沒時間搞鬥爭分裂，一起努力」。（記者蘇孟娟攝）

2024/01/15 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕總統、立委選舉落幕，台中市藍綠立委大震盪，八席立委中原本是民進黨六席、國民黨兩席，國民黨只提名七人，卻成功將席次翻轉成藍六、綠二，藍軍六區立委獲勝票數逾十二萬餘票，但選票卻未能延續到總統大選，侯趙組合還輸賴蕭配八萬九○六六票，呈現立委與總統選舉分裂投票現象。

盧秀燕本命區 侯趙少賴蕭4825票

藍營立委選戰在台中市長盧秀燕本命區、第五選區開出贏對手二萬七三四九票的最大勝分，但侯趙在該區卻反輸賴蕭四八二五票；其次國民黨現任立委楊瓊瓔所在的三選區，也大贏二萬六一七八票，侯趙組合也反輸一萬二一四九票；同是現任立委江啟臣也贏對手二萬四一○九票，侯趙也輸六六三三票；關鍵的二選區上演王子復仇記的顏寬恒贏二萬二八一一票，侯趙又輸賴蕭一萬一六二一票。

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藍立委勝選區 大選票未向侯趙傾斜

總統大選侯趙在台中市共獲五十五萬二五五六票，輸賴蕭八萬九○六六票。若單以國民黨六席選區立委勝選票數，藍其實大贏綠這六區票數十二萬一七九三票。倘若從藍營立委選戰中累積超越民進黨的票數來助功侯趙超越賴蕭綽綽有餘，不過立委選戰的氣勢卻未能延續到總統選舉，以致藍軍總統決戰台中未獲全勝，更顯示選民在這場選戰中出現總統及立委分裂投票情況。

此外，總統選舉「藍白合」破局，但台中市立委選戰卻成「藍白合示範區」，國民黨一選區未提名候選人，多方禮遇及拉抬空降參選的民眾黨蔡壁如。蔡壁如僅小輸現任立委蔡其昌七二五○票，雖敗猶榮；但一選區總統票侯趙也未受惠，一選區侯趙僅保住外埔。在大甲、大安、清水、梧棲侯趙反向柯吳稱臣。

2024總統大選

2024立委選舉

顏寬恒當選立委，在沙鹿展開車隊謝票。 （記者歐素美攝）

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