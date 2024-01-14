《新北》爭議事件影響 羅致政、賴品妤落馬

2024/01/14 05:30

記者賴筱桐／特稿

新北市有十二個立委選區，現有民進黨九席、國民黨三席，這次民進黨下滑到六席，國民黨增加至六席，藍綠版圖勢均力敵，其中民進黨第七選區（板橋東區）立委羅致政、第十二選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）立委賴品妤落馬，主要是受到爭議事件影響，另第八選區民進黨現任立委江永昌不爭取連任，由國民黨前立委張慶忠的兒子張智倫獲勝。

羅致政選前一週被爆出私密影片與錄音檔案外流疑雲，遭羅駁斥是造假影片、境外勢力介選，並提告自清，妻子陳亮吟也出面力挺丈夫，但不論訊息真偽，皆已對個人形象造成傷害，其競選對手、國民黨新北市議員葉元之常上政論節目針砭時事，強力監督執政黨，網路聲量高，累積全國知名度，兩人開票過程激烈交纏，最終葉元之險勝，翻轉綠地變藍天。

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賴品妤四年前以全國最年輕立委之姿當選，國民黨派出新北市議員廖先翔挑戰，兩位「政二代」都背負家族爭議包袱，賴品妤父親賴勁麟時任雲豹能源公司董事長，遭質疑大賺綠能財，賴品妤被貼上「雲豹能源小公主」的標籤，但廖家也被揭露八百坪豪華莊園侵佔國有地、違法經營停車場等爭議，競選期間雙方針鋒相對，儘管賴品妤強打政績牌，但地方經營仍不敵廖家扎根深，終究連任止步。

中和選民結構向來藍大於綠，這次藍綠白「三腳督」局勢，江永昌因個人因素放棄連任，民進黨徵召太陽花學運新秀吳崢參選，張智倫布局已久，家族長年深耕，父親是前國民黨立委張慶忠，母親是新北市議員陳錦錠，基層實力雄厚，民眾黨由不分區立委邱臣遠轉戰，與地方較無淵源，加上起步晚，難以開拓知名度。吳崢雖勤跑基層，空戰火力十足，仍不敵國民黨綿密的組織陸戰。

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