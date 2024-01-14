本命區大翻船／北市執政8年 柯12區得票全墊底

民眾黨總統候選人。（記者陳志曲攝）

2024/01/14 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕二○二四總統大選昨天揭曉，自詡白色力量的民眾黨總統候選人柯文哲在台北市做滿八年，但他在台北市的得票數僅有三十六．六萬餘票，得票率二十三．七九％，在三組候選人中墊底，也是總統民選以來，首位挑戰總統之位失敗的台北市長。

總統民選以來 首位挑戰大位失敗的北市長

柯文哲二○一四年獲得民進黨禮讓，以無黨籍素人參選台北市長，當時獲得八十五萬票、五十七％得票率；二○一八年爭取市長連任，得票縮水僅剩五十八萬票，以三千多票險勝連任；此次柯文哲參選總統，在台北市的本命區僅獲得三十六萬六八五四票，他喊出「改變台灣從首都開始」、「垃圾不分藍綠」，但在台北市的得票率卻是墊底。

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二○二○年民進黨「蔡賴配」，在柯執政的台北市拿八十七萬多票，以十九萬多票差距大勝國民黨「韓張配」的六十八萬多票；北市從二○二二年由國民黨籍市長蔣萬安執政一年，民進黨「賴蕭配」在北市得票數仍維持第一，共五十八萬七八九九票，國民黨「侯趙配」第二、有五十八萬七二五八票，「柯盈配」墊底，僅拿三十六萬多票。

前台北市長陳水扁、馬英九均在卸任後挑戰總統大位且順利當選，陳水扁更創造台灣首次政黨輪替的紀錄；柯文哲也在卸任台北市長後挑戰總統大位，不同的是，柯文哲自創政黨參選，在沒有民進黨的奧援、也未與國民黨整合下，最後只能位居第三，即便在已執政八年的台北市，他在十二個行政區的得票數全都墊底。

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