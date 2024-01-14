特稿》立院龍頭之爭 三黨合縱連橫

民眾黨在不分區立委獲得八席，立院龍頭之爭成為關鍵少數。（記者陳志曲攝）

2024/01/14 05:30

記者蘇永耀／特稿

下屆國會改選結果出爐，民進黨在一一三席中拿下五十一席，國民黨奪下五十二席、民眾黨在不分區獲得八席，三黨均未過半。繼續執政的民進黨，落居少數，重演「朝小野大」的政治格局。二月一日立院龍頭之爭，民眾黨居關鍵少數，「綠白合」、「藍白合」皆有可能，三黨如何合縱連橫，將很快揭曉。

綠白合、藍白合 皆有可能

這次選舉出現分裂投票傾向，總統票多數給賴清德，但政黨票與區域立委選舉，則有相當比例轉至其他政黨，使得多位民進黨現任立委落馬，未能連任。一來一往之間，國民黨席次大幅成長，民眾黨席次雖未如預期，但已穩居國內第三政黨，在國會裡將扮演左右力量。

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新國會成立後，在立法院長的選舉中，民進黨可望由現任立法院長游錫堃繼續搭檔副院長人選角逐，國民黨則可能派出不分區排名第一的韓國瑜競爭，不過也傳出國民黨內另有其他有意願者，正鴨子划水尋求黨內支持。

由於立法院正副院長必須議事中立，民眾黨內考慮與他黨合作的模式，不一定要自己派出搭檔人選，以維持有限國會戰力。因此，綠藍的布局方式，包括是否釋出副院長與他黨合作，白營派人或不派人，都是各種可能的排列組合。

此外，藍白兩陣營在選前都喊出「聯合政府」，在國會席次落居少數的民進黨，未來政局勢必不斷受到在野黨要求權力分享的挑戰。賴清德昨晚勝選演說中雖提到「研議對手主張納入施政，人事布局不分黨派」，但要怎麼具體呈現，也牽動著立院龍頭之爭。

在野黨另也要求總統應到立法院進行國情報告。賴清德在大選前的辯論會上，曾說不管根據憲法，或立法院職權行使法，總統都有義務應立法院的要求到國會去進行國情報告，並接受立法委員的國情諮詢，「但並不是規定一對一的質詢，這個必須要講清楚」。賴正向態度，是否形成憲政慣例，同樣影響朝野互動與合作。

過去八年，面對中國的併吞壓力，立法院通過多項法案，成為重要的守護力量。如今，朝野席次消長，國會生態面臨改變。另外，這幾年密集推展的國會外交，與多個民主國家的重要國會領袖建立關係，為台灣整體外交增添助力。這能否持續壯大，立院龍頭的領導，新國會的表現，更受全民關注。

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