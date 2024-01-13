（桃園）選戰最後一天 朱立倫回桃輔選

朱立倫（右）昨陪同桃園市立委候選人牛煦庭（左）車隊掃街龜山市區。（記者鄭淑婷攝）

2024/01/13 05:30

〔記者鄭淑婷、李容萍、周敏鴻／桃園報導〕選戰最後，國民黨主席朱立倫昨來固守桃園市重地，他陪同黨籍候選人第六選區邱若華、第一選區牛煦庭、第二選區涂權吉掃街拜票時受訪表示，對於整體選情審慎樂觀，加上現任三席立委拚連任，相信只要拚到最後一秒鐘，一定可以揮出全壘打。

朱立倫說，選戰最後關鍵階段，他一定要回到桃園市，幫三席優秀的年輕人加油，三人不只是國會過半關鍵，而且代表國民黨改革決心。

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朱立倫表示，民進黨會動用各種資源及奧步，國民黨要非常小心，希望每一票都能夠催出來，最重要的就是集中選票，才能政黨輪替，因此國民黨昨天從北到南，包括副總統候選人趙少康在高雄、總統候選人侯友宜在台中、他在桃園，都是為年輕新生代加油，不僅總統要贏，國會也要過半。

國民黨立委候選人第三選區魯明哲、第四選區萬美玲、第五選區呂玉玲，昨晚分別舉辦選前之夜，同黨市長張善政領軍助講時說，想要改變就要讓更多國民黨立委進入立法院為民服務，這次國民黨推出的六位立委候選人都是一時之選，來自不同背景，共同目標是要改變現況，喊話今天一起將六人送入立法院，在中央爭取更多資源，讓桃市更好。

張善政表示，需要大家集結所有力量，支持國民黨侯趙配，終結一黨獨霸的民進黨，讓民進黨在新的時代裡徹底反省。

2024立委選舉

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