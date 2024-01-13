賴清德率6選將車掃 萬人塞爆街頭

民進黨總統候選人賴清德昨帶領北市黨籍立委候選人在台北市中心車隊掃街，受到支持民眾熱烈歡迎。 （記者張嘉明攝）

2024/01/13 05:30

第七選區砲火猛 徐巧芯稱新潮流是魔物 許淑華回批中共代理人當選才是

〔記者何玉華、楊心慧／台北報導〕民進黨總統候選人賴清德昨帶領北市黨籍立委候選人在台北市中心車隊掃街，展現團結氣勢，除選情相對穩定的第一和第二選區外，北市第四、第五、第七選區均屬一級戰區，砲火猛烈。其中第七選區（信義區、南松山）雙姝開戰！國民黨候選人徐巧芯批民進黨候選人許淑華所屬的新潮流派系是巨大魔物；許淑華回批，中共代理人當選才是台灣最大隱憂的魔物；此外以基層服務著稱的許淑華猛攻徐巧芯「擔任五年議員，服務案件有多少件？」「連國民黨立委費鴻泰也說不知道徐巧芯到底做了什麼？」

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許︰徐擔任5年議員 服務案件幾件？

許淑華昨天陸續由壯闊台灣理事長吳怡農、內政部長林右昌、前文化部長鄭麗君陪同掃街拜票；對於徐巧芯前一晚發文稱對手不是她，而是她所屬的新潮流，就像怪奇物語的次元裂縫中，巨大魔物蠢蠢欲動，再不阻止坐大，以後就沒有機會。許淑華笑回松山、信義的民眾都知道徐的對手是誰，沒人管什麼新潮流，反問她是不是打到不知道怎麼打了，就把新潮流拿出來K，「好像不操弄仇恨值就不會選舉」，更何況新潮流也沒有那麼偉大，反而是中共代理人當選才會是台灣最大隱憂的魔物，大家一定會下架中共代理人。

徐挨批不知選戰怎麼打 就K新潮流

選戰倒數最後一天，賴清德台北跑透透，下午先陪王世堅至台北市延平北路車隊掃街，接著再到萬華區陪吳沛憶車掃，並於下午三時卅分到忠孝東路上集合，與民進黨副總統候選人蕭美琴，以及台北市立委六名候選人吳思瑤、謝佩芬、高嘉瑜、吳沛憶、許淑華、王閔生等一同進行車隊掃街。

賴、蕭忠孝東路拜票 人氣強強滾

車隊所到之處的許多路口、街上，聚集不少支持民眾，甚至整條路都塞爆人響應，高喊：「總統好！」「賴清德凍蒜！」並揮舞著手上「選對的人、走對的路」的旗子，所到之處人氣強強滾，聲勢相當浩大，賴清德與蕭美琴也熱情向支持者揮手打招呼，盼能贏得勝選，粗估參與活動的支持者至少有上萬人。

2024立委選舉

民進黨總統、副總統候選人賴清德、蕭美琴昨下午率北市立委候選人，沿著忠孝東、西路以車隊掃街。 （記者張嘉明攝）

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