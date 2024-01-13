動員衝票 藍街口宣講、白市場拜票

2024/01/13 05:30

〔記者洪臣宏、王榮祥／高雄報導〕選前投票最後一天，國民黨副總統候選人趙少康陪同選情膠著的高雄立委第三選區（左營、楠梓）候選人李眉蓁、以及鳳山選區的候選鍾易仲車隊掃街，做選戰最後衝刺。

趙少康還提出「高雄人的兩個期待」，一個是高鐵增設高雄火車站，另外就是將大林跟興達發電廠從火力改成天然氣發電，他批民進黨連這個都不願意，對不起高雄人。

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國民黨侯康高雄競總及黨籍高市立委選將，昨各自把握選前最後一天，或展開車隊掃街、或站街口宣講、或深入社區巷弄拜票，同時也爭取市民對總統副總統、政黨票的支持，贏得不少支持者熱情呼應。

民眾黨柯吳高雄競總前天展開單車掃街，昨天則是動員全部志工兵分十幾隊，到大高雄各個菜市場及商圈分送文宣及宣講，盼更多人知道民眾黨理念，獲得許多婆婆媽媽、年輕朋友熱情回應。

國民黨高市黨部主委黃昭順表示，一定要集中選票，讓國會有制衡力量，並批判日前的國家警報，認為國家安全應有更健全機制，不該當遊戲。

民眾黨市黨部主委莊宜諒則指出，希望高雄市民勇敢、踴躍出來投票，選一組能夠改變台灣政治文化，能帶領台灣走向美好未來的總統與副總統，並讓優質立委進入國會，每位市民手中的那一票，都對國家未來發展很重要。

2024立委選舉

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