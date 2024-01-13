台東市掃街 賴坤成籲集中選票

民進黨台東立委候選人賴坤成（中）在台東市區掃街衝刺，訴求集中選票支持他，勿讓分裂變成遺憾。（記者黃明堂攝）

2024/01/13 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕民進黨台東立委候選人賴坤成昨晚集結支持者在台東市區大票倉掃街，在綠營分裂情況下，疾呼集中選票支持賴坤成，莫讓分裂變成遺憾。他說，退黨參選的現任立委劉櫂豪即使當選，在立院也孤鳥難鳴，此戰是分裂的民進黨與團結的國民黨對抗，他腹背受敵，請大家集中選票支持賴坤成。

賴坤成白天馬不停蹄掃街，傍晚六點支持者在南京路集結，由民進黨台東縣黨部主委張甲長、縣議員黃治維、林參天，還有市民代表蔡政家、陳金溪、行政院東辦執行長及數百位支持者陪同掃街。面對綠營分裂，前卑南鄉長、現任東辦副執行長許文獻遲未現身賴營，經由賴坤成力邀，也加入掃街隊伍。

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前卑南鄉長也加入掃街隊伍

在緊要關頭，賴坤成想透過臉書現場直播，發現自己的臉書被大量檢舉而封鎖，無法進入，批「暗黑力量」檢舉封鎖他的臉書，也請在場支持者直播，將他的心聲傳播出去。

賴坤成說，他面對國民黨龐大組織動員，後有現任立委掌握豐沛資源，且在藍大於綠的台東，分裂的民進黨對抗團結的國民黨特別吃力，但這一仗是他有史以來打的最認真的選戰，請大家集中選票支持他。

賴坤成說，劉櫂豪廿年來擁龐大黨政資源，所提政見都是因為他是執政黨從政黨員，且是政策會執行長，英系召集人，才獲黨的支持，民進黨待劉不薄，特別是小英，對劉照顧有加，結果劉櫂豪選擇退黨，再被開除黨籍，是全台民進黨唯一違紀參選立委的人，即使當選，也是孤鳥。

允當選後不分藍綠 團結爭取建設

賴坤成並指國民黨黃建賓還年輕，未來還有機會，應該把大武鄉長做好做滿。賴坤成擁有豐富經驗，涵蓋行政、法律、文化、金融，各方面都熟，且做人好鬥陣，願意傾聽，在關鍵時刻，需要大家支持，落實已獲賴清德及蕭美琴背書的十大政見。

賴坤成說，他是唯一選後可以不分藍綠，團結爭取建設的人。以前他當台東市長時，與不同黨籍縣長陳建年、徐慶元合作，十二年前當立委時，與當時國民黨縣長黃健庭合作爭取到四百億花東基金，他只有在選舉時分政黨，選後是不分藍綠的。

2024立委選舉

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