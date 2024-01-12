綠藍白最後衝刺 各邀大咖陪拜票

台北市長蔣萬安（右）陪同黃琤婷（左）車隊掃街。（記者江志雄攝）

2024/01/12 05:30

〔記者江志雄、蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣立委選情緊繃！民進黨候選人陳俊宇昨天由立法院長、黨內不分區立委提名人游錫堃陪同徒步拜票，國民黨候選人黃琤婷偕同台北市長蔣萬安車隊掃街，民眾黨候選人陳琬惠由同黨不分區立委提名人黃國昌陪同車掃，各陣營選前全力衝刺。

游錫堃陪陳俊宇徒步拜票

游錫堃肯定陳俊宇歷練完整，是理想的國會議員人選，他要連任立法院長，民進黨國會席次必須過半，需宜蘭這一席立委的支持，喊出「挺陳俊宇就是支持游錫堃連任院長」。

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陳俊宇說，宜蘭縣將邁入黃金十年，有超過六千億元經費要落實執行，他與總統候選人賴清德如能當選，加上游錫堃連任立法院長，盼組成「黃金鐵三角」，共同為宜蘭的建設打拚。拜票隊伍所到之處，高喊「賴清德凍蒜、游錫堃連任、陳俊宇凍蒜」。

蔣萬安陪黃琤婷羅東掃街

國民黨方面，台北市長蔣萬安、縣長林姿妙、議長張勝德等人搭上宣傳車，陪同黃琤婷到羅東市區車隊掃街。蔣萬安說，他身為宜蘭女婿，把這裡當成第二故鄉，稱讚黃琤婷做事勤奮，若能當選，可與林姿妙充份配合，日後需要台北市政府協助的地方，他也會全力支持。

黃國昌陪陳琬惠全縣車掃

黃琤婷批評民進黨選情告急出奧步，對她抹黑抹紅，並造謠製作假訊息栽贓，呼籲鄉親堅定信念力挺侯趙配、黃琤婷及國民黨，下架貪腐政黨，淘汰詐騙集團的同路人。

此外，民眾黨立委候選人陳琬惠則由黨內不分區立委提名人黃國昌陪同，啟動全縣車隊大掃街，沿途向選民揮手致意爭取支持。

2024立委選舉

黃國昌（左三）陪同陳琬惠（左二）到四結福德廟參拜。（陳琬惠競總提供）

立法院長游錫堃（前右二）昨天陪同民進黨立委候選人陳俊宇（前右一）徒步拜票。（記者江志雄攝）

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