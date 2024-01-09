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京華城容獎倍增 圖利藍前中常委財團120億 民進黨質疑柯：為選總統超前部署？

民進黨昨召開記者會，質疑民眾黨總統候選人柯文哲在北市長任內，大幅調升京華城容積獎勵，涉圖利財團一二○億元。（記者塗建榮攝）

民進黨昨召開記者會，質疑民眾黨總統候選人柯文哲在北市長任內，大幅調升京華城容積獎勵，涉圖利財團一二○億元。（記者塗建榮攝）

2024/01/09 05:30

〔記者陳昀、徐義平、洪臣宏／綜合報導〕台北市京華城將改建成頂級商辦園區，民進黨發言人張志豪昨偕北市議員簡舒培、顏若芳開記者會質疑，民眾黨總統候選人柯文哲在北市長任內，換掉持反對意見的都審委員，讓該案容積獎勵從三九二％暴增到八四○％，等同送上一二○億元大紅包給曾任國民黨中常委的威京集團主席沈慶京，柯是不是為了選總統超前部署？

柯：有證據去告就好了

威京總部集團發出聲明，指該案歷經藍綠兩朝監察院糾正，才能追回本來的應得容積，希望外界不要污衊，流於政治操作。柯文哲受訪表示，有證據去告就好了：「民進黨沒其他步數了嗎？有本事就講我哪裡非法！」

簡舒培說明，威京集團一九九○年申請土地使用分區變更，將計畫範圍從工業區變更為第三種商業區，郝龍斌市府只同意容積率三九二％興建京華城；二○一一年威京以經營不善為由爭取更新多元化、爭取容積率達五六○％未獲郝市府核可，直到柯市府二○一八年公告生效同意，威京二○二○年再申請容積獎勵率廿％、容積移轉率卅％，柯市府去年公告核可決議，容積率達到八四○％。

簡舒培指出，根據會議紀錄，原有多位都審委員都不同意再新增容積獎勵，但這些反對委員都被換掉，最後還改成線上會議決議，柯文哲幫沈慶京偷天換日。

威京總部：一切合法取得

威京總部集團指出，該案捐贈卅％的土地當做復盛公園給台北市政府，還提供廿％樓地板面積做為公眾停車空間，才在一九九一年獲准變更為法定容積五六○％的商三用地，之後又捐贈二．二億元興闢台北市偶戲博物館，才獲准蓋京華城，更是台灣都市計畫首個工變商個案。

威京總部集團強調，京華廣場正確法定容積率就是五六○％，而京華廣場開發案透過公益性、對價性的整體規劃設計爭取容積獎勵廿％，加計依法購買取得的容積移轉卅％，符合法定容積上限的一．五倍，整體容積率才達到八四○％，是取回本來就有的容積率，也沒有所謂獲利一二○億元情事。

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