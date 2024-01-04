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康世明、曾玟學站路口 為賴蕭催票

與民進黨合作的立委候選人曾玟學，昨在頭份市中央路、永貞路路口的頭份端向鄉親拜票。 （曾玟學團隊提供）

與民進黨合作的立委候選人曾玟學，昨在頭份市中央路、永貞路路口的頭份端向鄉親拜票。 （曾玟學團隊提供）

2024/01/04 05:30

兩人分站中央路、永貞路路口竹南端、頭份端 蕭美琴今陪車隊掃街

〔記者彭健禮／苗栗報導〕選戰進入最後衝刺階段，民進黨展開陸戰，除昨發起廿二縣市同步站路口拜票，副總統候選人蕭美琴將於今天與陣營苗栗山、海線兩選區選將曾玟學、康世明，於頭份、竹南市區車隊掃街；蔡英文總統也預計下午到苗栗市玉清宮、通霄鎮通南老土地公廟參香並替候選人加油打氣。

台灣美德站出來 苗栗響應

民進黨中央昨發起廿二縣市同步站路口行動，苗栗縣黨部安排黨籍民意代表、地方黨公職幹部在縣內各鄉鎮市主要路口拜票，懇託鄉親一月十三日出門投票支持民進黨、支持賴蕭配，讓台灣美德站出來。

民進黨苗栗縣第一選區（海線）立委候選人康世明、與民進黨合作的苗栗縣第二選區（山線）立委候選人曾玟學，昨早也在選區交界的頭份市中央路、永貞路路口，分別在竹南端、頭份端向鄉親拜票，同時互相打氣，力拚攜手進入國會。

蕭美琴將於今天上午到頭份，與曾玟學會合車隊掃街，九點半起由頭份後庄加油站出發，繞行八德一路、中央路、建國路、中華路、中正路、和平路、信東路、忠孝一路等。蕭美琴接著轉往竹南與康世明合體，於上午十點半起由競總出發，繞行環市路、博愛街、延平路、福德路、和平街、民族路、光復路、中山路、中正路等。

蔡英文在今天也來參香打氣

此外，民進黨苗縣黨部主委李貴富表示，蔡英文總統也預計於今天下午四點、五點到苗栗市玉清宮、通霄鎮通南老土地公廟參拜，同時也為曾玟學、康世明及黨籍總統副總統候選人賴清德、蕭美琴加油打氣，歡迎苗栗鄉親站出來，選對的人，讓台灣在對的路上持續前行。

2024立委選舉

民進黨立委候選人康世明在選區交界的頭份市中央路、永貞路路口的竹南端向鄉親拜票。（康世明團隊提供）

民進黨立委候選人康世明在選區交界的頭份市中央路、永貞路路口的竹南端向鄉親拜票。（康世明團隊提供）

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