出席上海雙城論壇／共機又擾台 議員促蔣萬安向中方抗議

台北市長蔣萬安昨被問到中國軍機飛越海峽中線擾台時表示，越緊張的時候越需要溝通對話。（記者何玉華攝）

2023/08/30 05:30

〔記者楊心慧、蔡思培、何玉華／台北—上海報導〕台北市長蔣萬安昨率團到中國上海參加雙城論壇，但中國軍機卻又飛越海峽中線，台北市議會民進黨團昨發出聲明，批評蔣無視近日中共對台灣文攻武嚇加劇行徑，更認為蔣萬安應當面向中共表達台灣人民的抗議。蔣萬安受訪強調，大環境越困難、越緊張，越需要加強溝通對話，大家都不希望兵凶戰危，期待的是和平繁榮。

民進黨團︰蔣把先前承諾當糞土

台北市議會民進黨團昨發布聲明，指近日中共連續發動軍演、共機共艦侵擾、禁台灣芒果、分化我國中美洲議會席位等作為，此前還用分裂國家罪的無端指控限制台北市民富察的行動自由，顯示中共對台灣仍沒釋出善意。

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民進黨團認為，對照蔣萬安曾說中國軍機不擾台才會到雙城論壇，根本把承諾當糞土。民進黨團要求蔣應藉由雙城論壇替台灣人民發聲，當面向中共提出嚴正抗議，要求停止對台灣的各種惡意行為，並雙向展現善意，否則蔣應慎重考慮是否繼續舉辦下屆論壇。

蔣︰大環境越困難 越需要溝通

對民進黨團的意見，蔣萬安強調，在大環境越困難、越緊張，越需要加強溝通、對話，這是他堅定的立場，也符合大多數民眾的期待，大家都不希望兵凶戰危，期待的是和平繁榮。

另對於蔣萬安在臉書以「中華民國」以及「我的國家」來形容此次出訪的心情，蔣強調，他是秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則，「以台北市長的身分，奠基在過去兩位市長營造的架構下」，進行城市間的市政交流。

蔣萬安昨離台前表示，台灣是開放社會、中華民國是民主國家，任何重大政治決策都會有正反意見，這是台灣最寶貴資產，他有責任把握任何機會為城市未來、國家爭取繁榮發展的契機。

隨行的市府發言人殷瑋表示，此次出訪報准中央才會參加，陸委會也曾說樂見雙城論壇續辦，並給予支持，總統蔡英文曾公開表達兩岸要健康有序交流，民進黨總統參選人賴清德也說要推動兩岸對話，北市府定會秉持對等、尊嚴等原則進行交流。

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