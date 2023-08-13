把北投變AI科技谷 郭︰柯不做我做

鴻海創辦人郭台銘昨到台北市石牌福星宮參拜，並與里民座談。 （記者王藝菘攝）

2023/08/13 05:30

〔記者楊心慧、黃皓宸／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘昨到石牌福星宮參拜，並和在場的北投里長們談論北投關渡平原開發，更質疑前台北市長柯文哲任內八年開發問題無解，並強調他希望能把北投變成AI科技谷，甚至喊話：「柯文哲八年不做，他不做我做，好不好？」現場里長情緒高亢，鼓掌並高喊「郭董凍蒜」。

民眾黨︰各界評論都尊重

柯文哲競選辦公室對此回應說，不太清楚郭台銘對北投關渡地區的構想，不方便多做評論。民眾黨則表示，各界評論都尊重，柯在台北市長任內積極推動北投士林科技園區可受公評，未來為了台灣，也會持續努力。

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郭台銘昨前往石牌福星宮參拜，並進行「廟口開講」，他表示，這是他廟口開講第一站，台北市現在有很多問題，包括關渡平原（以及洲美平原）開發、社子島開發，牽涉很多市民，尤其北投、士林市民盼看到改變，而經濟、科技不分藍綠，他是以科技人、經濟人的立場，從不同的角度思維看問題。

郭台銘認為，關渡平原如今還在種稻米，開發牽扯國土規劃，台北市身為首善之都，有如此大、保持良好的土地不易，但為何要規劃成農業區？當地里長也反映，計算一下每人只能分五十克米，一口都不夠吃。

郭台銘話鋒一轉，反問柯任市長八年，有沒有幫在地人解決問題？柯八年沒解決，到底是不懂國土規劃，還是地方有法令限制？他要大家放心，並拋出要把北投變成「AI科技谷」的政策，更喊話：「柯文哲八年不做，他不做我做，好不好？」郭還要民眾告訴子孫，「支持郭台銘，台灣一定贏」。

郭︰關渡平原不適合種稻

郭台銘會後受訪時表示，他對柯文哲不予置評，媒體也別見縫插針，並說里長陳情書談到此處不適合種米，他也認為目前從產值來看，此區不適合種稻做農業區。

對此，台北市產發局長陳俊安表示，關渡平原是台北市少數保有農業樣態的土地，仍劃設在國保地及農發地，希望在國土計畫下有永續發展、氣候調節等。站在都市發展的角度，士北科技園區逐漸成形，還有社子島開發計畫，相信有大風貌轉變，在兩計畫前，貿然啟動其他計畫有點過早。

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