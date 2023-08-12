郭︰政治新鮮人能看到問題

鴻海創辦人郭台銘昨前往台北市南門中繼市場，有攤商熱情送上象徵好彩頭的白蘿蔔。（中央社）

2023/08/12 05:30

思考參選能否改變台灣 準備好就會宣布

〔記者楊心慧／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘昨天到台北市南門中繼市場與攤商互動，他說自己是政治新鮮人，所以可以看到問題，認為公務員要加薪才能提高KPI（Key Performance Indicators，關鍵績效指標）；同時批評中央要將南門中繼市場用地收回做為數位發展部跟NCC的辦公廳舍，是與民爭利，應該設置到新竹科學園區、明潭水庫或屏東枋山等地方。

郭台銘昨天近午抵達南門中繼市場與攤商互動，雖然還沒有宣布參選，但熱情的攤商送上蒜、菜頭，高喊「郭台銘凍蒜」、「郭台銘加油」，氣氛熱絡。郭台銘說，他是政治新鮮人，能夠看到政府的問題，而從企業界出身，可以讓政府有效率；他舉公務人員的薪水為例，都是齊頭式平等，每年加薪二％至三％，如何對抗通貨膨脹？公務員應該加薪，才能提高KPI。

請繼續往下閱讀...

南門中繼市場所在的「華光特二土地」，中央將在攤商十月初搬回南門市場新大樓後收回，做為數位發展部及NCC的辦公廳舍。郭台銘質疑，數位發展部未來有大量數據要運算，要設在接近清潔能源的地方，且台灣在發展低軌衛星跟海底電纜，數發部為何一定要在台北的精華區與民爭利？顯有違民生主義，應設置在新竹科學園區、明潭水庫、屏東枋山等地方。

對於外界關切他宣布參選的時機，郭台銘表示，他要自問的是，參選能否改變台灣、把台灣從戰爭的邊緣拉回來？把台灣從亞洲的彈藥庫變成亞洲、世界的科技島？若要替老百姓做事，就要讓台灣有不一樣的面貌，讓百姓生活更好、政府更清廉、經濟發展更有國際觀，不要打仗；準備好就會選適當的時機宣布，台灣人民需要改變，改變帶給人民希望。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法