賴清德：台灣沒有缺電問題

民進黨主席賴清德昨主持中常會時針對能源議題表示，台灣其實不缺電，台灣電力是夠的、沒有缺電問題。（資料照）

2023/08/10 05:30

〔記者陳昀、林菁樺／台北報導〕民進黨主席賴清德昨主持中常會時針對能源議題表示，他過去在行政院長任內就核定七部天然氣機組，台灣其實不缺電，台灣電力是夠的、沒有缺電問題，請黨公職在基層溝通宣傳時，可以請民眾當場拿出手機查詢當天的備轉容量率。

去年綠能發電量已超過核電

賴清德日前也說明，台灣備轉容量率平均約十五％、還有伸縮空間，所謂「二○二五年一定缺電」的傳言，從實際來看並不合理；而去年台灣綠能發電量已超過核電、核電僅佔五％，更不會造成外傳的二○二五年大缺電。

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國民黨總統參選人侯友宜昨公布能源政策，主張核一至核三延役、核四重啟，把核能納入能源選項。賴清德競選辦公室發言人陳世凱痛批，侯友宜核能主張，再次凸顯侯不熟國政、不負責任，更是核廢料無法解決的始作俑者，請問侯友宜敢不敢正面回答︰「核廢料的最終處置廠要設在哪裡？」

能源專家梁啟源昨為侯友宜背書，指政府的備轉容量率預測過於樂觀，強調今、明兩年台灣的備轉容量率低於六％，且機組沒有如期上線運轉，「明年就會限電」。台電提出數據反駁，指今年為止，日尖峰、甚至是夜尖峰的備轉容量率都有維持在六％以上。

台電內部人士直言，該記者會上的備轉容量率數據是「亂講一通」、「根本鬼扯」，不解從何而來？機組進度更沒有外界想像這麼悲觀，根據台電統計，今年日尖峰最低是七．四％，夜尖峰也同樣在四月是六．四％。

經部：尖峰備轉容量率有七至十％

經濟部強調，台灣供電早就步出二○一六年五月「最低點」時刻，當年五月三十日的備轉容量率是一．六四％，但新機組建置與再生能源持續發展，電力調度模式改變，即使近年在高經濟成長率下，日、夜尖峰備轉容量率仍有近七％至十％以上，供電狀況是「穩定餘裕」。

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