柯成立姊妹後援會 撕「仇女」標籤

民眾黨主席柯文哲昨出席北區姊妹台灣選哲之友會成立茶會，並一同比愛心合影。 （記者劉信德攝）

2023/08/06 05:30

〔記者黃皓宸／台北報導〕民眾黨總統參選人柯文哲昨出席「北區姊妹台灣選哲之友會」時，對於自己的「仇女」標籤，柯文哲稱，是媒體愛帶風向，並指某政黨不僅性騷擾事件頻傳，性騷事件又吃案，還整天指責別人。

民眾黨今將於台中舉行創黨四週年黨慶，柯在黨慶前夕特別舉行婦女活動，包括柯文哲的父母、妹妹柯美蘭均出席，盼擺脫外界對其「仇女」的負面形象。

請繼續往下閱讀...

柯文哲說，最近被抹黑「仇女」，但他回家怕太太陳佩琪，民眾黨員結構雖是男比女多，但女將戰力普遍比男將強，包含競選總幹事黃珊珊、新竹市長高虹安等，外界指他仇女攻擊實在沒必要。

稱很多女性支持民眾黨

柯文哲表示，民眾黨支持者本來很多都女性，後援會的女性比預期多很多。對於「仇女」標籤，柯聲稱，是媒體愛帶風向製造新聞，並轉而痛批某個政黨，指其黨內性騷又吃案，婚外情一大堆，還好意思講別人。

針對民進黨總統參選人賴清德喊出，未來當選總統，興建社宅、包租代管及租屋補貼將達一百萬戶目標。柯文哲回應，社宅政策不必呼口號，要解決不是一、兩天，整個社宅要蓋好蓋滿，恐需二十年，但歷任政府只炒短線，永遠不會成功，且蔡政府社宅計畫注定跳票失敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法