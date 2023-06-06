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    離譜錯誤 原民館簡介放共機圖案

    「台中市原住民族文化館」設置在館外的簡介，上面放置的軍機，機尾有中國軍機明顯的五星標誌。（立委林靜儀提供）

    「台中市原住民族文化館」設置在館外的簡介，上面放置的軍機，機尾有中國軍機明顯的五星標誌。（立委林靜儀提供）

    2023/06/06 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市府原住民族事務委員會設立的「台中市原住民族文化館」，館外的簡介告示牌，介紹附近的清泉崗機場，但竟是放置中國軍機的圖案，民眾去年十一月就向館方反映卻至今遲未更換，不滿向民進黨立委林靜儀陳情，質疑市府公家場館出現如此錯誤，反應又慢半拍實在太離譜；市府原民會表示，因作業不慎未經查證誤用，已卸除說明板。

    民眾反映半年未改 向立委陳情

    位於台中大雅的「台中市原住民族文化館」，主要進行原住民文物典藏、展覽、教育、研究，經常舉辦原住民相關展覽，不過有一位民眾去年十一月前來參觀，在館外看文化館簡介告示牌時，卻發現告示牌上放置了一架民航機和一架軍機，但右邊的軍機仔細一看，機尾的地方居然有中國軍機的五星標誌。

    民眾發現後當時就向館方反應，沒想到過了半年卻遲未更換，氣憤的向立委林靜儀陳情，林靜儀表示，該架軍機機尾有明顯的五星標誌，一看就知道是中國的軍機，質疑市府管理的公有場館，居然會出現如此離譜的錯誤，是不小心還是故意？希望市府能儘快更正。

    原民會說作業不慎 卸除說明板

    原民會表示，因原民館鄰近清泉崗基地，且位於飛行航線下，才以飛機圖示進行圖文說明，卻因作業不慎，圖示未經查證，造成各界誤解，已卸除說明板，將針對內容進行修正及更新，未來也會審慎處理各項文案內容。

    台中市原住民族文化館設置在館外的簡介，位置圖上標示清泉崗機場放置的軍機圖案（紅圈處）。（立委林靜儀提供）

    台中市原住民族文化館設置在館外的簡介，位置圖上標示清泉崗機場放置的軍機圖案（紅圈處）。（立委林靜儀提供）

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