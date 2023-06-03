性騷連環爆》賴清德再道歉 提性平3革新

民進黨主席賴清德昨召開臨時黨務主管會報，發表三項性平革新方案。他呼籲被害者，「面對性平事件與職場霸凌，絕對不需要『大局為重』」。（擷取自民進黨提供影片）

2023/06/03 05:30

〔記者陳政宇、蘇永耀／台北報導〕民進黨多起性騷擾案連環爆，民進黨主席賴清德昨召開臨時黨務主管會報，發表三項革新方案，包含建立直接申訴窗口、零容忍處理原則、立即修改黨內規章強化性平機制。他呼籲被害者，「面對性平事件與職場霸凌，絕對不需要『大局為重』，你們的人身安全與權益，比什麼都重要」。

民進黨：啟動黨紀 整理資料送辦

民進黨陷性平風暴，黨內外究責聲浪四起。民進黨秘書長許立明、副秘書長楊懿珊、性平部主任李晏榕及發言人張志豪昨召開記者會，兩度向被害者及社會大眾鞠躬致歉，說明將啟動最嚴厲黨紀程序，並請性平部整理相關資料移送法辦。

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蔡英文致歉：身為前主席 責無旁貸

曾任民進黨主席的蔡英文總統昨晚也透過臉書表示，這兩天，接連有受害者揭露，曾經在民進黨遭受的性騷擾事件，身為前任黨主席，她責無旁貸，要向受害的朋友和社會大眾，表達最深的歉意。

賴清德則在黨務主管會報中說，針對近日民進黨內爆發的性平事件，再次向所有曾經在民進黨內受傷的人，致上最深的歉意，「因為在你們最需要的時候，沒有跟你們站在一起，同時謝謝你們願意勇敢站出來，回憶這些事情、尤其要公開地說出來，一定非常煎熬」。

他強調，「面對性平事件與職場霸凌，絕對不需要『大局為重』，你們的人身安全與權益，比什麼都重要」，任何人的身體都不容侵犯，民進黨必須建立一個制度，讓任何人在沒有恐懼、沒有壓力的前提下，順利申訴，並獲得保護。

他並發表三項革新方案，一、「建立直接申訴窗口」，除了目前的已知案例，民進黨已經成立申訴窗口，可直接向秘書長申訴之外，性平部也已經成立專責信箱，而且僅有性平部主任擁有查閱權，接受所有申訴案件。針對申訴案件，民進黨會啟動調查，追究加害者的責任。對於要提出法律訴訟的受害人，也會提供諮詢、心輔資源和一切後續法律協助。

二、「零容忍的處理原則」，對於加害者，一律開除、絕不錄用，並協助檢調機關調查；針對轉職往黨籍民代、行政體系或仍在民進黨任何組織服務的人，通報其雇主，讓他們無法規避應負的責任。

三、「立即修改黨內規章」，強化黨內的性平機制，加強黨內性平教育，發揮預防效果。藉此事件，積極革新，以建立一個性平友善的職場環境。

賴清德指出，再黑暗的瘡疤，都要被揭開，民進黨無法期待人民可以馬上原諒，但一定要痛定思痛、深刻反省，請人民相信，民進黨不會放棄自己的價值和理想。他也要向大家說，民進黨必須時刻檢討、保持進步，才值得被選民託付。

心理諮商與司法費用 民進黨支付

民進黨性平事件調查小組也發布聲明表示，民進黨將提供法律團隊作後盾，被害者無須懼怕法律戰術；若有心理諮商需求，所有諮商與司法程序相關費用，均由民進黨支付。

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民進黨接連爆發性騷擾指控案，黨中央昨日下午召開記者會，由秘書長許立明（中）率領相關黨務主管鞠躬道歉。（記者廖振輝攝）

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