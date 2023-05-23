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    首頁　>　政治

    《雲林》挺賴清德 支持者推潤喉茶包

    雲林在地女青年邱子耘（左一）以所學設計出Ｑ版「清德潤喉茶包」挺賴清德，別出心裁的創意引起討論，民進黨中央黨部發言人謝佩芬（左二起）、雲林縣議員洪如萍、顏嘉葦都前來支持。（記者黃淑莉攝）

    雲林在地女青年邱子耘（左一）以所學設計出Ｑ版「清德潤喉茶包」挺賴清德，別出心裁的創意引起討論，民進黨中央黨部發言人謝佩芬（左二起）、雲林縣議員洪如萍、顏嘉葦都前來支持。（記者黃淑莉攝）

    2023/05/23 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林在地女青年邱子耘將自家潤喉茶包包裝設計成「清『德』潤喉茶包」，別出心裁力挺民進黨總統參選人賴清德的創意，在網路上引起討論。民進黨中央黨部發言人謝佩芬昨天特地南下支持，並與Ｑ版賴清德立牌拍照後分享到各社群。

    卅歲邱子耘家中開設中藥房，大學畢業後回鄉幫忙，她指出，疫情後自家中藥房推出潤喉茶包，裡面有薄荷、菊花、膨大海、羅漢果及甜菊，都是清涼退火、潤喉的天然藥草，另甜菊熱量只有蔗糖的三％，喝了不用擔心糖分攝取過高。

    邱子耘表示，自由民主很重要，她力挺賴清德，想用所學來幫忙讓賴清德明年大選贏得勝選，自家茶包推出後受歡迎，又是清喉嚨的茶包，突發其想「清的，清德潤喉茶包」也很適合，再找來友人協助設計繪製Ｑ版的包裝及人形立牌，跳脫傳統也有年輕思維，經過朋友及客人在社群分享，意外造成討論。

    邱子耘說，民眾只要來店門口與賴清德Ｑ版立牌拍照，再上傳到臉書、IG等社群媒體，即贈送一包清德潤喉茶包，大家一起來力挺清德。

    謝佩芬指出，她在網路看到覺得很有創意，喝過茶包口感很好，加上配合Ｑ版的賴清德很吸睛，很開心下來雲林與大家一起分享。

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