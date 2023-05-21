蔡英文：政黨勿為選舉 販賣戰爭恐懼

總統蔡英文昨在就職七週年記者會表示，政黨不應為了選舉利益，販賣戰爭恐懼，甚至利用恐懼煽動人民。（記者叢昌瑾攝）

2023/05/21 05:30

G7談台海安全「身為台灣人不該小看自己」

〔記者陳政宇／台北報導〕二○二四總統大選的朝野攻防不斷，國民黨等在野陣營更稱總統選舉是一場和平對抗戰爭的選戰，蔡英文總統昨表示，維持和平穩定的現狀不僅是全球共識，也是台灣主流民意，台灣任何政黨和政治人物，都應該在此共識上共同努力，而非為了選舉利益，販賣戰爭恐懼，甚至利用恐懼煽動台灣人民。

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台灣人 應具備全球格局

日本首相岸田文雄和美國總統拜登在七大工業國家集團（G7）峰會召開前夕舉行會談，強調台海和平與穩定的重要性。蔡英文昨在就職七週年記者會上表示，維持台海和平穩定的現狀是全球共識，現在的台灣是世界的台灣，在全球供應鏈不僅有關鍵角色，台海還是世界貿易的重要生命線、地緣上更是民主自由前線。

蔡英文說，如同岸田文雄日前提及，台灣安全已是全球共同議題，因此身為台灣人不該小看自己，應具備全球格局與責任感，台灣也會和全世界、所有理念相同國家努力，一起促進區域和平穩定跟繁榮。

美軍援項目 雙方研議中

對美國國會批准透過總統撥款權（PDA），提供台灣五億美元軍事援助，蔡英文回應，這並非台海情勢有特別的狀況，美方援助主因是疫情導致軍售交貨延遲，這些計畫主要是讓國軍的整體戰力強化不因此延宕，目前國安及國防部門正和美方研議項目，屆時會讓國人知道。

蔡英文說，未來一年、乃至於更長時間，不論誰執政都有共同責任，就是維持台海和平穩定現狀，因此在她任期的最後一年也會抱持此態度，希望替未來台灣的發展打下一些基礎，不論是經濟民生議題或國防外交等，都希望能做完就做完，做不完就做好規劃，讓未來政府持續來做。

蔡英文強調，對外關係方面、尤其是對美關係，政府都會長期保持溝通狀態，並與其他國家持續合作、共同維持區域和平安全，同時維持政策的穩定並與各方保持溝通，希望未來的總統可參考，甚至沿用此處理機制與模式。

至於有輿論稱投給民進黨就是「投給戰爭」一說，蔡英文回應，戰爭不是全世界的選項，也不是台灣的選項。維持和平穩定的現狀不僅是全球共識，也是台灣主流民意，這也是不分黨派的共同責任，更是兩岸的共同責任，也是全球的期待。

勿利用恐懼 煽動棄自由

她呼籲，台灣任何政黨和政治人物，都應該在此共識上共同努力，而不是為了選舉利益，販賣戰爭恐懼，甚至利用恐懼煽動台灣人民，拿我們的自由民主去交換。

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