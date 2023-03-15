侯讚盧韌性溫暖 攜手讓台灣更進步

台中市長盧秀燕是否為總統的好人選？新北市長侯友宜昨受訪稱讚盧秀燕把台中市長做得有聲有色。（記者賴筱桐攝）

2023/03/15 05:30

〔記者賴筱桐、蘇孟娟、施曉光／綜合報導〕國民黨二○二四年總統人選尚未明朗，被視為主要候選人之一的新北市長侯友宜，昨天被問到台中市長盧秀燕是否為好人選？侯稱讚說，盧是韌性溫暖、積極負責的女性首長，未來將共同攜手合作，讓台灣更進步。盧秀燕昨在議會備詢，被問到總統議題時表示，「不在議會談選舉」。

有網路媒體調查，國民黨總統初選，侯友宜的支持度大幅落後盧秀燕。媒體昨詢問侯，是否認為盧是好人選？侯表示，盧是韌性溫暖、積極負責的女首長，擔任台中市長做得有聲有色，讓中台灣變得更好，他要在新北市跟北台灣的縣市一起合作，讓北台灣更好，台中市、新北市是六都兩個非常重要的都市，將共同攜手合作，讓台灣更進步，所屬的兩個城市大幅進展。

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針對外界質疑「侯侯做代誌」的論述重複度太高，套用在兩岸和外交政策上，內容空洞。侯友宜回應，謝謝大家的聲音，他給予尊重，把自己的角色努力做好。

盧秀燕昨在台中市議會臨時會備詢，被議員林昊佑問及是否選總統，盧回應「不在議會談選舉」，對於侯友宜的肯定，市府則代回應表示感謝，至於正副總統的選舉，與市政無關，就不予回應。

此外，國民黨主席朱立倫昨拜會前總統馬英九，請益二○二四大選相關議題。朱在臉書發文指出，馬特別期許全黨要團結一致，避免爭議，才有機會勝選。朱也指出，馬英九非常認同親美、友日、和陸的路線，認為走對的路才能真正捍衛中華民國、守護台灣民主，維護兩岸和平。

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