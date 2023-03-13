陸委會示警：中共推「統一協商」回應國際

陸委會指出，中共去年「二十大」及今年「兩會」報告、談話等，持續強調貫徹對台總體方略、重申「一個中國原則」等既定對台政策主張與政治框架。（資料照）

2023/03/13 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共總書記習近平十日在中國全國人大會議全票當選國家主席及軍委主席，展開第三任任期。陸委會送交立法院的業務報告指出，北京當局對台施加政治、軍事與經濟脅迫，強化操作軟硬、和戰兩手策略，及欲透過兩岸各交流平台、對象，推動「統一協商」及「議統交流」回應國際「和平處理兩岸關係」。

立法院內政委員會今日邀請陸委會主委邱太三進行業務報告並備詢。陸委會報告分析，北京當局近期對台加強「反分裂反外力、促融合促交流」工作，不斷強調在其發展戰略中，推進統一進程政治目的；同時擴大操作其謬誤、矮化台灣的「一中原則」政策法律，強行對國際社會認知作戰，試圖影響公眾輿論對台海情勢判斷，及阻礙各國對台灣的支持。

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陸委會指出，中共去年「二十大」及今年「兩會」報告、談話等，持續強調貫徹對台總體方略、重申「一個中國原則」等既定對台政策主張與政治框架。近期加大對台工作力度，頻密邀我政黨、地方首長、企業等赴中，並與在陸台商、台青等互動交流，藉機宣揚其統一政策，宣稱將協處台灣農漁產品等輸中及所謂同等待遇等；但也常態性在我周邊軍事活動，試圖對台施壓。

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