中國操作疑美論 專家：為侵台做準備

黑熊學院執行長何澄輝受訪表示，中國對台資訊戰，主要製造社會對立及不安。（資料照，黑熊學院提供）

2023/03/13 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國對台透過戰略層次的影響力行動，近一年來，在網路操作「疑美論」、「台積電被掏空」、「美國要讓台灣變戰場」、「美國有毀台計畫」等論述，並透由網紅、在地協力者，影響台灣民眾認知。專家學者指出，中共不斷操弄台灣人對戰爭的焦慮或恐懼感，藉此離間台美關係，製造有利統一的輿論環境，在為未來發動侵台戰爭預做準備。

黑熊學院執行長何澄輝受訪表示，中國對台資訊戰，主要製造社會對立及不安，過去一年曾出現議題，有質疑國產疫苗效力，栽贓有無不可告人交易，在九合一選舉前後，中共更炒作台積電赴美投資，扭曲成美國要奪取台灣護國神山，放大操弄「疑美論」，用似是而非言論，破壞台美關係。

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何澄輝強調，中共的認知影響力作戰，布局時間長達半年至一年，例如台積電赴美投資是掏空台灣的說法，其實早在一年前就開始散播，去年底地方選舉開始發酵。之前台灣在吵的治安黑道問題，也有中共在網路操弄，若這個議題有效，這次總統大選時會再拿出來打。

何澄輝舉例，在烏俄戰爭開打前，俄羅斯對全球四十二個國家進行認知戰攻擊，為了在國際形成有利輿論，散布「烏克蘭不值得支持」的訊息。此同樣模式，中共也會複製用在台灣，因為要讓國際喜歡中國太難，現在就是不斷散布投降主義，使國際懷疑台灣抵抗決心，形塑台灣根本不值得援助，以利未來併吞台灣，而資訊戰及輿論戰會先行。

抖音擅長演算法 資料傳送中國

國防安全研究院網路安全與決策推演研究所助理研究員曾怡碩表示，現在很多網路平台都會收集使用者習慣，再以演算法投其所好，目前做得最厲害的是抖音。抖音也會將資料傳送到中國，中共可依據情報法索取資料，抖音公司是無法拒絕不給的。

曾怡碩提及，網路有許多「中國好棒棒」、「台灣都不行」揚中貶台言論，受眾雖不一定會受影響，但網路世界是信者恆信，不信者恆不信，還有同溫層效應，建議政府可以提醒大家，使用抖音有資安問題且有被監控風險，要多與民眾戰略溝通，政府可以加強學生、民眾的媒體識讀能力。

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