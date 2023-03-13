自由日日shoot》認知戰 天羅地「網」 國安不設防 部會仍在踢皮球

中共認知戰四大模式

2023/03/13 05:30

〔記者陳鈺馥、呂伊萱／台北報導〕中共對台認知作戰主戰場在網路，透由網紅、協力者散布「疑美論」，並在抖音、YouTube傳播爭訊，挑撥離間台美關係。立委質疑，網路至今無主管機關，各部會仍在互踢皮球，政院應儘快指定主管機關。政院官員受訪表示，網路世界難有單一主管機關，若要指定單一主管機關有技術上問題。

官員：網路世界 難有單一主管機關

國安人士憂心指出，此事攸關台灣生存及國家安全，中共認知作戰主要途徑都在網路，台灣卻「門戶洞開」，電視、電影、廣播、書籍、出版業等，都有主管機關負責管理中國統戰宣傳，反而網路沒有。

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他強調，法律上，我國絕對需要一個網路主管機關，處理抖音等中國APP等危害資安和國安的議題，繼續拖下去台灣會非常危險，難道要等台海開戰時，中共喉舌傾巢而出，在網路鼓吹、造謠國軍已經投降，才要後悔莫及？

攸關生存 難道要等對岸造謠國軍投降

民進黨立委林楚茵昨受訪表示，中共對台認知戰主要透過網路，各種詐騙、侵害個資、性私密、統戰滲透等犯罪也在網路平台不斷發生，例如抖音的後台已被揭露由中共掌控，有個資及數據外流風險。

林楚茵指出，此事涉及國安會、數發部、陸委會、教育部、文化部、通傳會等相關單位，行政院政委應邀集各部會儘快找出主管機關，政府也要開發出能取代抖音的數位影音平台，以國安角度來管理，不要只是頭痛醫頭、腳痛醫腳。

國安不能等 立委籲速找出主管機關

對於我國廣播、電視等均有主管機關，網路因「數位中介法」夭折無法可管，未來是否讓數位發展部成為網路主管機關？官員指出，網路主管機關面向更大，網路世界對應到各部會，很難有單一主管機關，就像「資通安全管理法」、「個人資料保護法」業別對應到各部會，網路這個部分，若指定單一主管機關會有技術上的問題。

另，對於防制抖音危害的最新進度，官員指出，蘇貞昌院長時期，已經限制公部門使用抖音，對於如何落實執行，內部有所討論，至於接下來會採取哪些進一步方法，「目前沒有新進度」。官員提及，這個涉及言論內容管理，必須非常審慎，其他國家做法也很少從內容切入，歐盟則是由公部門做起，要規範私部門有困難，可行性、有效性及可能產生的效應，都要一併評估。

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