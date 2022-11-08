支持者陪看「流麻溝」 Kolas：奮鬥理念不死

電影「流麻溝十五號」映後，Kolas分享觀後感。 （記者王峻祺攝）

2022/11/08 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕電影「流麻溝十五號」票房勇奪新片冠軍，民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka邀民眾觀看，吸引一百多位支持者買票響應，Kolas強調「我們都有相同理念」，願意為使命奮鬥，希望心中理念不死，永遠以微笑面對一切挑戰。

上百名支持者買票相挺

Kolas競選團隊成員問她，如果有時間最想做什麼？她回應希望有機會看場電影。百名支持者隨即響應，並在群眾募資平台購票及相約看電影，民進黨議員候選人胡仁順、王格致、陳飛廷、莊依婕等人也到場支持。

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出品人姚文智獻聲錄音致謝

Kolas分享觀後感，出品人姚文智還感動獻聲、錄音致謝，希望將台灣很多可歌可泣的故事拍成電影，讓下一代年輕人知道。

Kolas︰改變花蓮 義無反顧

Kolas說，觀後最深感動，她是一個可以為理念而活的人，一名浪漫理想主義者，能夠不顧一切，包括參選花蓮縣長也一樣。

她說，面對這場選舉或挑戰，走下去的每一步如同搭磚塊，任何人的努力都是一層又一層的往上堆疊，不管在有限時間內能否達到終極目標，仍千萬不要低估自己所曾經貢獻及信仰過的一切，希望心中熱情及理念不死。

民眾歐先生分享，同樣理念讓大家齊聚，今年這不是一場選舉，而是社會運動；鄭小姐則說，電影呈現當時真實女性歷史，並以微笑面對犧牲挑戰的震撼與感動，令人無法自拔。

民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka邀民眾看電影「流麻溝十五號」，吸引一百多位支持者買票響應。（記者王峻祺攝）

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