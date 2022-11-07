小英：黑金與派系 南投停滯主因

南投縣「百工百業挺蔡培慧」後援會成立，總統蔡英文（前排左二）到場幫南投縣長候選人蔡培慧（前排右二）等人站台輔選。（記者謝介裕攝）

2022/11/07 05:30

投縣已17年未政黨輪替 籲鄉親投給肯做事會做事的蔡培慧

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣「百工百業挺蔡培慧」後援會成立大會，昨在名間鄉熱鬧登場，總統蔡英文到場站台輔選時，特別強調，黑金與派系是南投停滯難以進步的兩大主因，呼籲南投鄉親踴躍站出來將選票投給對的人，相信肯做事也會做事的南投縣長候選人蔡培慧一定能為南投帶來新希望。

請繼續往下閱讀...

百工百業挺蔡培慧後援會成立

此次造勢大會，從總統蔡英文迄行政院副院長沈榮津、內政部長徐國勇等人，均卯足全勁為民進黨提名的南投縣長候選人蔡培慧及縣議員、鄉鎮市長候選人輔選，展現團結求勝的氣勢。

指蔡培慧是能帶給南投希望的人

蔡英文指出，蔡培慧是能帶給南投希望的人，而且是說到做到，目前中興新村有中興大學南投分校，且亞洲第一間循環經濟學院也已開課，中興新村還有工研院中部分院，已有二百多個專利技術，可協助中小企業產業轉型升級，甚至名間八卦山農業灌溉缺水問題，這些都是蔡培慧努力協助解決的。

蔡英文表示，日月潭、溪頭、清境等南投縣三大知名觀光景點，在中央單位管理下，不但井然有序，且環境整潔、優美，但在外圍屬於縣府管轄的環境就顯得較不好，所以就算中央有心幫助南投發展，也要有能像蔡培慧這樣與中央同心的人才行，否則，以目前的南投縣政府常常與中央唱反調，又怎能進步？

今年最有機會改變南投

蔡英文指出，南投縣已有十七年未有政黨輪替執政，之前的國民黨前縣長甚至還因涉貪被判超過四百年的刑期，唯有徹底改變派系、黑金結構，南投縣才會有前景，蔡培慧就是最佳人選，此次南投選戰也可說是白與黑、清廉與黑金的對決，也是最有機會改變南投的一次，現在兩邊的民調已非常接近，更需要南投鄉親用選票力挺，再拚一下蔡培慧就凍蒜了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法