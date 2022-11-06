翁章梁合體 拉抬葉孟龍、林緗亭

n 嘉義縣長候選人翁章梁（左）與新港鄉長候選人葉孟龍聯合競選總部成立大會。（記者蔡宗勳攝）

2022/11/06 05:30

分別成立聯合競選總部 盼選民支持認同「國嘉隊」理念的候選人

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕年底地方選舉將近，昨有多位候選人成立競選總部，拚連任的民進黨嘉義縣長候選人翁章梁扮演「母雞」角色，昨與同黨新港鄉長候選人葉孟龍、水上鄉長候選人林緗亭分別成立聯合競選總部，呼籲選民支持「國嘉隊」，縣長、鄉鎮市長及議員全壘打。

請繼續往下閱讀...

翁章梁與立委陳明文、蔡易餘昨接連為民進黨第二選區縣議員候選人林淑完、新港鄉長候選人葉孟龍、水上鄉長候選人林緗亭站台，為候選人送上「好彩頭」、「包中」（包子、粽子），請選民支持「國嘉隊」候選人當選。

葉孟龍：讓新港成青銀共居好地方

翁章梁強調，嘉義縣正在實現「農工大縣」願景，有強而有力的縣府團隊帶領，也需要議會、各鄉鎮市公所團隊、代表與村里長相挺，希望鄉親們集中選票支持認同「國嘉隊」理念的候選人，攜手努力讓嘉義縣更繁榮，更發展。

葉孟龍指出，嘉義縣人口老化，有銀髮族照護、缺工、生育率下降等問題需要解決，他以「打造新港創生宜居生活」為競選理念，希望爭取中央、縣府支持，讓新港鄉成為青銀共居好地方。

林緗亭：攜手縣府 實現農工大縣

林緗亭說，南靖產業園區已經動土，將有百家廠商進駐，繁榮發展可期，她已做好引領水上大進步的規劃與準備，希望鄉親能夠支持她入主公所，與縣府團隊攜手實現「農工大縣」目標。

王育敏 幫無黨籍選將站台 拚串聯

國民黨嘉義縣長候選人王育敏昨為無黨籍新港鄉古民村長候選人林居宏、朴子市長候選人吳品叡與東石鄉長候選人林俊雄站台；王育敏表示，要打破民進黨長期執政僵化，就必須串聯所有在野力量，請選民支持藍營或理念相同的無黨籍候選人，集結對現況不滿的選票，汰換民進黨。

嘉義縣長候選人翁章梁（前左）與水上鄉長候選人林緗亭聯合競選總部成立大會。（記者蔡宗勳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法