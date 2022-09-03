西藏民主日 邊巴次仁：不因中國威脅放棄民主

在台藏人福利協會昨在立法院舉辦「西藏民主日」紀念活動。（記者塗建榮攝）

2022/09/03 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕九月二日為流亡藏人建立民主制度的「民主日」，在台藏人福利協會昨主辦紀念活動。藏人行政中央司政邊巴次仁透過影片致詞說，台灣與西藏一樣有著民主政府、遵循民主制度、擁抱民主價值，我們絕不能因為中國的威脅就放棄對民主的信仰。在場立委也紛紛表示，希望達賴喇嘛能再次親訪台灣。

邊巴次仁提到，最近幾個月在台海的情勢發展中，台灣遭受許多來自中國侵擾的威脅；但他相信，台灣人已經準備好反制中國威脅，可以拯救自己的國家免於中國侵略。

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邊巴次仁指出，民主絕對不是像中共政府一樣由上而下的威權，但是，光擁有民主制度是不夠的，我們必須付出極大的努力，保護這樣的民主。此外，法治也是重要的，政府的透明治理以及資訊的自由流通也很重要。他強調，如同美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台曾提及，民主與極權專制的意識形態對抗之中，不能讓極權專制獲勝；我們不能有任何懈怠，必須意志更加堅定地維護民主。

立委盼達賴喇嘛再訪台

台灣國會西藏連線會長林昶佐表示，台灣應與藏人社團、組織擴大往來；最重要的是，期待在邊境開放後，達賴喇嘛可以訪台。立法院人權委員會秘書長吾爾開希也說，包括他自己在內的每一位台灣人，都有堅定的意志捍衛台灣，這樣的意志就是能保衛台灣的最重要屏障；另一個會讓中共很沮喪的重要屏障，正是民主。

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