（台中）推展觀光 蔡其昌要打造最好玩去處

2022/09/02 05:30

〔記者許國楨、陳建志／台中報導〕民進黨台中市長參選人蔡其昌，昨出席台灣觀光論壇時表示，這幾年來台中觀光業者叫苦連天，四年來盧秀燕市長並沒有像過去林佳龍市長時代，大力協助觀光業者解決困難，未來無論在中央或者當市長，觀光都是台中這個城市發展最重要項目之一，會竭盡所能，打造台中成為一個好玩旅遊最佳去處。

蔡其昌表示，今年是第八屆台灣觀光論壇，九年前從虛擬到八年前發展成實體論壇，長期以來關注觀光產業發展，不論是在中央或地方，都協助觀光業者一起推動台中觀光，甚至自己寫書推薦台中好吃好玩的地方，顯示他對觀光的重視是長期性的，跟選舉沒有什麼太大關係。

請繼續往下閱讀...

主張城市建設 要有觀光DNA

「台中像是一塊璞玉，得不到人家的賞賜」，蔡說，尤其台中有很好的觀光條件，但這四年來主政者沒有觀光思維，也沒有具體作為，相當可惜，未來當市長，城市建設要有觀光DNA，每個設施加注觀光的資源與思維，這個城市就會變得處處是觀光。

蔡昨晚也出席台中市不動產經紀人公會理事長交接典禮，除恭喜新任理事長陳淑惠，並逐桌向會員拜票，全力搶攻各公會、社團選票。

另針對某傳媒「盧秀燕目前支持度領先」的網路民調，蔡表示，像最近市民很關心的盧市府包庇狼師案，盧市府每次市政出大包就會拿網路民調出來操作，屢試不爽，但總部內部民調與坊間民調落差大，差距也快速拉近中，會持續勤跑基層，讓市民感受到誠意熱情與行動力，才是選舉致勝關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法