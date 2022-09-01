赴美退伍軍團協會全國年會致詞 李文忠籲民主國家勿姑息習近平

退輔會副主委李文忠（右）前天出席美國退伍軍團協會（AL）全國年會致詞，呼籲大會繼續通過支持中華民國決議文。（退輔會提供）

2022/09/01 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕退輔會副主委李文忠出席美國退伍軍團協會（AL）全國年會，致詞提及中國軍演破壞台海現狀，美國及民主國家政府都不能接受，而歷史的教訓是英法姑息希特勒，結果爆發二戰，北約姑息俄羅斯，結果爆發烏俄戰爭；如果民主同盟國家姑息習近平，結果不問可知，呼籲繼續通過支持中華民國決議文，並持續在美政府、國會發揮影響力，保障台海和平與自由民主。

李文忠在美國時間八月卅日出席美國退伍軍團協會今年於威斯康辛州密爾瓦基市所舉辦的全國年會，並代表退輔會主委馮世寬在聯合開幕大會致詞。

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李文忠感謝該會在二○一九年年會史無前例地邀請總統蔡英文以視訊方式於大會致詞外，並感激該會每年通過支持中華民國決議文的作為。

李提及，中國在美國眾議院議長裴洛西訪台離境後，於台灣周邊展開軍演，接著又在兩美國國會訪問團離境後兩度實施軍演，不惜破壞台海現狀，其蠻橫霸道的程度，令美國及民主國家政府都不能接受。

李文忠隨後也代表退輔會主委馮世寬頒贈退輔會最高榮譽的一等榮光專業獎章給協會總會長迪拉德，表彰總會長任期以來對於兩會交流的重大貢獻。

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