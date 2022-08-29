基隆參選造勢 蔡適應今率13議員選將登記

民進黨基隆市長提名人蔡適應（左）提出原民政策三支箭，向各地主席、頭目們說明未來基隆的市政規劃。（蔡適應競選辦公室提供）

2022/08/29 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕今年九合一選舉將於十一月廿六日投票，民進黨基隆市長提名人蔡適應今天下午一點半，將在十三位民進黨議員提名人陪同下，前往基隆市選委會集體登記參選，展現基隆隊的團結力量；國民黨基隆市長提名人謝國樑，預計九月一日上午十點半前往登記。

謝國樑9月1日登記

此外，無黨籍的前國民黨基隆市黨部主委黃希賢將於八月卅一日上午十一點，由父親與太太陪同前往登記；時代力量基隆市長提名人陳薇仲，同樣在八月卅一日登記；至於民眾黨立委邱臣遠是否參選市長，待黨中央最後評估。

請繼續往下閱讀...

蔡推原民政策三箭 保存文化

蔡適應出席原住民族活動，向頭目們說明未來基隆的市政規劃。蔡適應表示，過去經常參加原住民各族慶典，深深感受到基隆市原住民文化的多元性，他將推出原民政策三支箭，期盼保存文化傳統，促進都市原鄉的發展，完善社福保障。

蔡適應說，基隆市長林右昌上任後，基隆市政府的原住民預算從過去的一千九百萬元提高至三千萬元，未來若他當選市長，原住民政策第一支箭，將提高原住民預算至每年四千五百萬元，加強原住民文化活動。

他指出，第二支箭是基隆市各區的原住民集合會所，編列修繕和工程預算每間一百五十萬元，辦理各區特色課程及活動；第三支箭則是增加原住民返鄉就業補助、原住民微型傷害保險、原住民子女教育獎助學金、原住民駕駛技藝訓練補助等，讓基隆市成為新的原住民部落原鄉。

謝端市政三願景 拚在地就業

另外，謝國樑昨出席國民黨全國黨代表大會，他表示，全代會的標語是「為你拚好日子」，與他提出的基隆市政三大願景「引進產業、創造就業、關懷弱勢」理念相符，他希望與國民黨籍市議員提名人並肩作戰，在年底選戰擊出全壘打的好成績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法