鄭寶清參戰 鄭運鵬：民進黨要更團結

前立委鄭寶清宣布參選桃園市長，鄭運鵬喊話「民進黨在桃園更需要團結」。（記者李容萍攝）

2022/08/29 05:30

〔記者李容萍、陳昀、黃靖媗／綜合報導〕前民進黨立委鄭寶清前晚宣布參選下屆桃園市長，為選情投下震撼彈。面對「四腳督」之戰，桃園市長鄭文燦昨天表示，該做的努力一項都沒有少過，對於鄭寶清選擇不同的方向，也只能夠給尊重、給予祝福，不過他相信團結是為了台灣、民主及桃園；民進黨桃園市長參選人鄭運鵬也說，「目前要爭取的是，市民把市政建設繼續交由民進黨，這個時候民進黨在桃園是更需要團結的」。

對於鄭寶清參選是否感到意外？鄭運鵬表示，這次的選舉過程比較豐富一點，有很多不同考量，這個時候民進黨在桃園更需要團結，希望最後的結果是為桃園選出一個好市長。

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鄭文燦說，自己卸任前唯一的目標就是為桃園人找出下一個好市長，民進黨經過民調為基礎而完成徵召提名，過程有一定的嚴謹度跟客觀性，鄭運鵬是經由這個機制產生，鄭寶清如果要走不同的路、追求不同的方向，都會尊重，但得面對黨中央祭出黨紀。

對於鄭寶清參選桃園市長，民進黨內人士指出，提名前黨內滾動式民調顯示，林智堅、鄭運鵬都大幅領先其他爭取提名者，但民進黨仍致力整合，黨中央和地方系統也持續與鄭寶清溝通，可惜鄭未能理解。

黨內：民調顯示 鄭寶清與賴香伶票源重疊

黨內人士指出，鄭寶清近期被納入民調後，民眾黨桃園市長參選人賴香伶的民調明顯下滑，顯示兩人票源可能有所重疊，鄭寶清又多次與藍、白等反綠陣營站在一起，頻上藍營政論節目等，因此在地方上衍生鄭寶清可能與民眾黨合作的傳言。

黨內分析，民進黨支持者的特質是高度團結，鄭寶清很難將原本的綠營支持者帶走，鄭寶清近來的操作及發言與綠營支持者的期待顯有落差，反觀鄭運鵬起步雖晚，但其活潑的風格，為自己的選情增添不少可能性及爆發力。

民眾黨選戰小組召集人蔡壁如表示，民眾黨從去年十二月就開始進行海選，經過初選民調才決定推派賴香伶角逐桃園市長，民眾黨會尊重黨內民主程序，不會換將，也不會有外傳「鄭上賴下」的可能。

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