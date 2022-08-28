夏立言：國民黨願扛兩岸溝通責任 陸委會：應認清北京破壞台海和平

台灣基進秘書長王興煥（右四）表示，中國國民黨執意要在台灣危機時刻到敵國輸誠，對全世界表達台灣仍然有親中、認同中國的民意，是罪大惡極、不可饒恕的行為。（記者姚介修攝）

2022/08/28 05:30

〔記者施曉光、鍾麗華、陳政宇、廖雪茹、姚介修／綜合報導〕本月十日在爭議聲中飛往中國訪問的國民黨副主席夏立言等一行人昨日搭機返台，並召開「國民黨赴陸關懷聆聽之旅返台報告」記者會。夏立言以視訊方式表示，此行他在對岸捍衛中華民國主權與台灣權益，希望維持兩岸溝通的管道與意願，原本兩岸溝通應是政府的責任，但國民黨願意承擔起責任，協助在中國的台灣同胞，蔡政府應該樂觀其成並感謝國民黨，怎麼會來打擊國民黨？

夏返台 稱政府應感謝國民黨

民進黨對此反批說，國民黨一路自欺欺人，無視中共當局對台的不理性施壓與軍事演習，還與之唱和，直到回到台灣，夏立言還是避重就輕、搞錯重點，在此錯誤時機訪中，無視台灣民眾心聲，向國際社會釋放錯誤訊息，必須予以最嚴厲譴責。

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夏立言昨在記者會強調，國民黨完全按照當初向陸委會報備的規劃行程進行，其中有一個欄位說明可能會見那些人，國民黨據實填寫可能見到國台辦或海協會的朋友並舉行餐敘。

面對綠營的質疑，夏強調，外界惡意炒作，他感到非常不齒，國民黨是到對岸表達捍衛台灣人民權益，關心台胞並轉達他們的心聲，國民黨關心兩岸經貿問題，努力維持兩岸溝通管道，希望確保台海和平，如果政府做不到，在野黨可以做到，蔡政府應該樂觀其成並感謝國民黨，怎麼會來打擊國民黨呢？

陸委會：不應落入中共陷阱

對此，陸委會呼籲在野黨認清北京當局才是破壞台海和平的始作俑者，應強烈反對北京當局侵犯台灣的主張與行徑，不應落入中共營造一中、歸責我政府的劣質操作陷阱之中。

黃帝穎促公開反對軍演證據

律師黃帝穎指出，夏立言自稱向中方表達反對台海軍演的立場，有義務提出影片證據，否則口說無憑。他還說，國民黨片面宣稱雙方在農產品檢驗檢疫等事務性議題廣泛交換意見，也須提出白紙黑字，才能擔保不是又一次的「政治詐騙」。

立委：夏附和中共 還想邀功

民進黨立委王定宇也指出，夏立言既不敢公開反對軍演、附和中共的不合理主張，返台後還敢指東指西，這很可恥。立委莊瑞雄說，夏立言見了張志軍後，中共就馬上進行軍演威脅，真的笑掉國際的大牙，回來還大言不慚。莊批評，夏立言罔顧各國反彈中共軍演，向國際傳達錯誤訊息，「不僅毫無反省之意，回台灣竟然還想邀功」。

對於夏立言雖表達對軍演的不滿，中國還是持續軍演，國民黨主席朱立倫昨於新竹受訪時表示，這趟訪中有正面成果，「也必須對於中國的軍演表達不滿與憂慮，我想這些都持續在做，…雖然我們是在野、我們是民間，但是我們願意盡台灣人的一份力！」

不過，台灣基進昨天則到桃園機場抗議國民黨在台灣的危機時刻「到敵國輸誠」，要求將夏立言整團原機遣返。

國民黨昨舉行「國民黨赴陸關懷聆聽之旅返台報告」記者會，副主席夏立言透過視訊發言。（記者塗建榮攝）

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