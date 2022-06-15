駁中國「享有台海主權」謬論 外交部：台海是國際水域 支持美自由航行

美、北約、澳洲軍艦航經台海情形

2022/06/15 05:30

〔記者呂伊萱、陳鈺馥／台北報導〕近期中國軍方多次向美方聲稱「台灣海峽非國際水域」、中國外交部也稱「對台灣海峽享有主權權利和管轄權」。我外交部昨嚴正駁斥中國「謬論」，強調台灣海峽是國際水域，適用國際法的「公海自由」原則。陸委會痛批中共企圖將「台灣內國化、海峽內海化」，完全違反國際法及台海事實現狀，我方及國際社會不予承認、絕不接受。

譴責中方 扭曲國際法規則

中國外交部十三日公開宣稱，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台海水域由兩岸海岸向海峽中心線延伸，依次為中國內水、領海、鄰接區和專屬經濟海域，中國對台海享有主權和管轄權。」國際海洋法上並無「國際水域」一說。

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外交部發言人歐江安昨強調，台灣海峽是國際水域，屬於我國領海範圍以外的水域均適用國際法的「公海自由」原則；我國向來尊重外國船舶在台灣海峽任何符合國際法的行動，包括無害通過，我方理解並支持美國自由航行任務對促進區域和平與穩定所帶來的助益。

歐江安並直批中國政府漠視我國主張，刻意扭曲國際法規則，將台灣海峽矮化為其專屬經濟海域（EEZ），中方企圖併吞台灣的野心昭然若揭，外交部無法接受並予以譴責，中方此舉無助於降低區域緊張情勢。

陸委會則強調，中華民國是主權國家，在所屬島嶼及其海空域享有主權、既有權利及管轄權；兩岸互不隸屬是事實、台灣更非中華人民共和國一部分。中共片面對台灣及台灣海峽宣稱之主張，「這是破壞台海現狀、進一步升高區域緊張的挑釁舉措，我方及國際社會不予承認、絕不接受」。

撻伐北京 企圖製造侵犯藉口

陸委會指出，長期以來，台灣海峽是維繫兩岸及區域和平穩定的海峽，不是中共對台武力施壓、地區軍事擴張與海事擴權的海域。國際及區域事務並非由北京當局專斷決定，正告對岸認清現實，切勿一再挑戰國際秩序、不斷威脅台灣安全及製造圖謀侵犯的藉口。

外交部昨嚴正駁斥中國「謬論」，強調台灣海峽是國際水域，適用國際法的「公海自由」原則。圖為美國海軍提康德羅加級飛彈巡洋艦皇家港號上個月十日通過台灣海峽。（取自美國海軍官網）

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