星期專論》對台灣來說，審時度勢至關重要

◎何瑞恩（Ryan Hass）

2022/06/12 05:30

◎何瑞恩（Ryan Hass）

最近幾週，全球媒體一窩蜂地報導台灣的安全議題。專家們激烈爭辯中國可能從俄羅斯在烏克蘭的軍事挫敗中汲取何種教訓。當美國總統拜登在東京宣布，如果台灣遭到攻擊，美國將軍事介入時，學者專家們為之沸騰。然而，在這種興高采烈的口沫橫飛之下，美國、亞洲和歐洲的政策討論仍然維持相對穩定。

維護全球強權地位 美深度介入烏克蘭

過去幾週，我有機會和前述三個地區的高層官員和外交官，以及不同領域的企業主管交換意見。他們一致表示，他們對台灣海峽的情勢發展給予愈來愈多的關注，並且有系統地思考如何因應情勢的變化做出最佳決策。然而，與每天報紙的焦點新聞所暗示的相反，他們並沒有打算徹底改變看待這個議題的方式。面對不斷變化的環境，他們的回應只相當於調節燈光明暗，而不是打開或關掉電燈。

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部分美國專家擔心，烏克蘭會分散美國為亞洲這個潛在衝突的主要戰場所做的準備。在俄羅斯入侵烏克蘭初期，他們曾主張，美國不應該讓自己陷入一場並未涉及美國切身利益的歐洲衝突。他們建議，美國應該加快政策重心和軍事資源向印度—太平洋地區轉移，並且強化對中國的嚇阻態勢。

不過，拜登政府並沒有對烏克蘭棄而不顧，反而積極主導一個國際聯盟，反擊俄羅斯的侵略。美國及其夥伴對俄羅斯實施懲罰性制裁，並向烏克蘭提供防禦性武器。拜登總統宣布，確保歐洲的和平與穩定，符合美國的切身利益。他指出，美國的目標很明確，就是看到一個「民主、獨立、繁榮、擁有主權的烏克蘭，有能力阻止和保護自己免受進一步的侵略。」

美國對烏克蘭的深度介入，反映了拜登政府維護美國做為全球強權地位的決心。美國不會為了將軍事重心集中在亞洲而背棄歐洲。相反地，拜登政府認為，強固的跨大西洋關係，可以增強美國在世界各地推進其利益與捍衛其價值觀的能力。

21世紀貿易倡議 美台經濟關係新嘗試

堅定地支持歐洲，並不等於減少對亞洲的關注。就在過去幾週裡，拜登總統首次在華盛頓接待東南亞國家協會（ASEAN）成員國領袖。他還訪問了首爾和東京，在那裡會見「四方安全對話」（澳洲、印度、日本和美國）領袖，並加強東北亞的雙邊和三邊關係。他也宣布啟動「印太經濟架構」（PIEF）。對台灣來說，重要的是拜登政府還致力於推動「廿一世紀貿易倡議」（Initiative on 21st Century Trade），這是一項打破僵局、重振美台經濟關係的新嘗試。拜登總統還簽署法案，協助台灣重獲世界衛生大會（WHA）觀察員身分，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也呼籲其他國家支持台灣參與。

北京對台施壓愈大 華府挺台力度愈強

換句話說，拜登政府正在深化對亞洲的投資，並擴大對台灣的關注。北京對台灣施加的壓力愈大，美國對台灣的支持不斷升級就愈明顯。

拜登總統關於美國將出兵協防台灣的聲明，應該被理解為對他心理狀態的洞察，而不是重大政策轉變的訊號。拜登顯然對保衛台灣與阻止中國侵略抱持強硬立場。不過，他並不是鼓吹徹底改變台海兩岸現狀的活動家。他的政府仍然致力於阻止兩岸現狀被片面改變。這是美國長期以來的一貫立場，反映了華盛頓對維護台海和平與穩定的指導原則。

美國國務卿布林肯在五月廿六日的演說，明確且妥善地闡述了美國在中國和台灣的利益。在布林肯發表這項重大政策演說後，國務院決定更新其對台政策的網頁內容，足以反映這場演說的權威性。

北京日益膨脹的軍事能力，顯然使華盛頓、台北和世界其他地方的注意力，集中在必須採取行動以加強嚇阻。但與此同時，我並未發現華盛頓或其他地方有強烈意願大幅調整政府的對台政策，除非北京當局咄咄逼人，迫使各國必須做出回應。

穩健處理兩岸關係 爭取更多國際支持

基於這些因素，台灣要想在世界舞台上為其政治自治、經濟活力和尊嚴爭取更多國際支持，最好的方法就是繼續展現對於處理兩岸緊張關係的穩定、有原則和務實。台灣愈是這樣做，就愈能從北京的壓力中獲益。台灣也應該好好把握「廿一世紀貿易倡議」所帶來的機會。

一個強大的國家聯盟已經清楚地表明，台灣海峽的和平與穩定攸關全球的安全與繁榮。如果北京進一步加劇緊張局勢，美國、歐洲、日本和其他國家的利益，也將促使他們進一步介入兩岸議題。

（作者何瑞恩為美國智庫布魯金斯研究所資深研究員、辜振甫暨辜嚴倬雲台灣研究講座、麥可‧阿瑪科斯特外交政策研究講座；國際新聞中心陳泓達譯）

拜登總統五月下旬訪日期間有關美國將出兵協防台灣的聲明，應該被理解為對他心理狀態的洞察，而不是重大政策轉變的訊號。（美聯社）

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