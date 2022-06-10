拜登政府第4度批准// 美售我35億元軍艦零組件

拜登政府8日批准35億元的「軍艦零組件及技術支援」對台軍售案，滿足我國海軍後勤維保所需。圖為海軍派里級巡防艦銘傳號（後）、逢甲號（前）。（取自中華民國海軍臉書）

2022/06/10 05:30

〔記者涂鉅旻、楊丞彧／台北報導〕美國拜登政府上任一年五個月以來第四度對我軍售，美國國防部安全合作局八日宣布，美國政府批准「軍艦零組件及技術支援」對台軍售案，進行「知會國會」程序，這項總金額約一．二億美元（約新台幣卅五．五億餘元）的軍售案預計於一個月後生效。

一個月後生效 有助我軍艦戰備實需

國防部昨表示，因應近期中共機艦於我周邊海空域活動頻繁，此案有助於維持我海軍艦艇裝備妥善、消耗補充，滿足戰備任務實需。外交部發言人歐江安也指出，面對中國持續性的軍事擴張與挑釁行為，台灣有充分的自我防衛決心跟能力，會持續強化自我防衛的能力以及不對稱戰力，以堅實國防維護國家安全。

請繼續往下閱讀...

我國現役美系軍艦的艦齡多半已逾中壽期，國軍維繫既有戰力之際亦欲籌獲新型水面艦。不過，根據美國國防部安合局公告資訊，這項軍售案屬「非機密性」，主要提供後勤技術支援及船艦維修零組件，滿足現役美系軍艦需求，而非新售軍艦或先進艦載系統給予我國。

拜登政府去年一月廿日上任以來，已批准四筆對台軍售案，先是去年八月批准四十門M109A6自走砲軍售案，並於今年二月、四月批准愛國者防空飛彈的工程勤務協助及人員技協案。唯國軍月前坦言，M109A6自走砲受限於產線排擠，全案開始交付期程可能自二○二四年延至二○二七年，因此已確定取消此案，並研擬增購「海馬斯」多管火箭系統等軍備作為替代方案。

中國外交部發言人趙立堅表示，此舉嚴重損害中美關係和台海和平穩定，中方堅決反對，予以強烈譴責。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法