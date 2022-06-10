為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    拜登政府第4度批准// 美售我35億元軍艦零組件

    拜登政府8日批准35億元的「軍艦零組件及技術支援」對台軍售案，滿足我國海軍後勤維保所需。圖為海軍派里級巡防艦銘傳號（後）、逢甲號（前）。（取自中華民國海軍臉書）

    拜登政府8日批准35億元的「軍艦零組件及技術支援」對台軍售案，滿足我國海軍後勤維保所需。圖為海軍派里級巡防艦銘傳號（後）、逢甲號（前）。（取自中華民國海軍臉書）

    2022/06/10 05:30

    〔記者涂鉅旻、楊丞彧／台北報導〕美國拜登政府上任一年五個月以來第四度對我軍售，美國國防部安全合作局八日宣布，美國政府批准「軍艦零組件及技術支援」對台軍售案，進行「知會國會」程序，這項總金額約一．二億美元（約新台幣卅五．五億餘元）的軍售案預計於一個月後生效。

    一個月後生效 有助我軍艦戰備實需

    國防部昨表示，因應近期中共機艦於我周邊海空域活動頻繁，此案有助於維持我海軍艦艇裝備妥善、消耗補充，滿足戰備任務實需。外交部發言人歐江安也指出，面對中國持續性的軍事擴張與挑釁行為，台灣有充分的自我防衛決心跟能力，會持續強化自我防衛的能力以及不對稱戰力，以堅實國防維護國家安全。

    我國現役美系軍艦的艦齡多半已逾中壽期，國軍維繫既有戰力之際亦欲籌獲新型水面艦。不過，根據美國國防部安合局公告資訊，這項軍售案屬「非機密性」，主要提供後勤技術支援及船艦維修零組件，滿足現役美系軍艦需求，而非新售軍艦或先進艦載系統給予我國。

    拜登政府去年一月廿日上任以來，已批准四筆對台軍售案，先是去年八月批准四十門M109A6自走砲軍售案，並於今年二月、四月批准愛國者防空飛彈的工程勤務協助及人員技協案。唯國軍月前坦言，M109A6自走砲受限於產線排擠，全案開始交付期程可能自二○二四年延至二○二七年，因此已確定取消此案，並研擬增購「海馬斯」多管火箭系統等軍備作為替代方案。

    中國外交部發言人趙立堅表示，此舉嚴重損害中美關係和台海和平穩定，中方堅決反對，予以強烈譴責。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播