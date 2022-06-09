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    首頁　>　政治

    《北市會展基金會林宜民謊稱確診沒給薪》律師︰恐涉妨害名譽、加重誹謗

    2022/06/09 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市會展產業發展基金會（簡稱會展基金會）員工林宜民在批踢踢發文稱，確診期間沒領到薪水，會展基金會經查證是說謊；律師詹晉鑒表示，林員恐涉妨害名譽並涉犯刑法加重誹謗罪，有關疫情的言論不實，最高可罰三百萬元或三年以下有期徒刑、拘役；北市議員苗博雅痛批，北市府以擠牙膏的態度面對網軍爭議，打算大事化小、小事化無，勢必持續追查。

    苗博雅批市府擠牙膏 將續追查

    台北市長柯文哲昨在疫情記者會表示，林員的單位是會展中心是財團法人，不是北市府直接的公務機關，記兩大過、考績丙等、沒年終，這是會展基金會決定的懲處，他尊重基金會所做的決定。會展基金會副執行長陳文鑠說，目前不會對林宜民提告、採取法律的動作。

    苗博雅指出，林宜民發文稱致電關懷中心、一九九九及台北市衛生局，但皆無人提供協助，但她向相關單位查證，消防局、衛生局並無報案資料，柯文哲難道不想弄清楚事實，怎會沒幫到市民？網友、議員爆料到哪，市府才查到哪，完全沒有積極追查真相的態度。

    有關疫情不實言論 最高可罰300萬

    北市議員參選人、律師詹晉鑒表示，林宜民涉及在網路上以文字散布不實言論，恐已妨害名譽並涉犯刑法加重誹謗罪，對會展基金會造成名譽上的受損，可處二年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金。詹晉鑒也指出，林員在網路上有關疫情的言論，若經相關單位調查後發現不實，可依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第十四條，最高可罰三百萬元或三年以下有期徒刑、拘役。

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