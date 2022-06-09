拜會美國跨黨派友台議員 朱立倫：盼不分黨派為台灣發聲

國民黨中常委昨透過視訊方式，參與國民黨駐美代表處揭牌。（記者張嘉明攝）

2022/06/09 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕正於美國訪問的國民黨主席朱立倫，繼前一天拜會國務院官員，朱一行人於美東時間七日前往美國在台協會華盛頓總部與白宮國安會中國事務資深主任羅森柏格會談，會後朱立倫受訪指出，相較過去他以國民黨總統參選人身分造訪華府，美方現在關心的議題確實有所改變，他與羅森柏格也針對各項議題交換意見，尤其是在整體安全議題、國防議題、能源安全，以及台灣的兵役與後備制度。

朱立倫一行還拜會美國聯邦眾議院，與俄亥俄州眾議員、「台灣連線」共同主席夏波、內布拉斯加州眾議員貝肯、亞利桑那州眾議員蓋耶哥、密西根州眾議員麥可蓮，以及加州眾議員朴銀珠等五位跨黨派聯邦眾議員會面。

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國民黨表示，長期友台的夏波表示，他不分黨派支持台灣，非常歡迎朱立倫來訪；朱則說，夏波是國民黨與台灣的好朋友，此次訪美希望不分執政黨、在野黨共同為台灣發聲，反映台灣在外交、國防、經貿及科技等議題上的需要與倡議。

要求美國國防部研究支援我國不對稱戰力武器及預算的貝肯指出，他對台灣的飛彈防衛策略非常感興趣，認為台灣要有強力戰略及戰術準備，威懾中國入侵。

面對多次連署攸關台灣安全法案的麥可蓮，朱立倫則表示，眾多研究與政治預測都提及未來五到十年台海可能面臨立即性衝突，台灣需要立即可以拿到、可以使用的國防武器，並改革服役制度與後備部隊訓練，否則將難以抵擋可能的外部威脅，也希望加強台美間的聯合訓練；麥可蓮則頻頻點頭認同。

國民黨駐美代表處 相隔14年重返華府

朱立倫於台灣時間昨天下午（美東時間八日凌晨兩點）也透過視訊方式主持中常會並發表談話。朱立倫指出，國民黨駐美代表處將在當天上午十點揭牌，這是國民黨代表處自二○○八年關閉十四年之後，再次重新回到華府，受到美方政學界歡迎，國民黨要讓美方聽到中華民國、台灣真正的聲音，並讓美方知道國民黨一直與民主自由站在一起，親美是絕對不會改變的立場，同時也希望兩岸透過溝通交流，穩定和平。

朱立倫八日為國民黨駐美代表處揭牌後，隨即轉赴紐約拜會僑團。

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