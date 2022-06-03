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    邱太三：中共將強化對台動武合法性

    陸委會主委邱太三近日於諮詢委員會議指出，未來中共勢必強調其對台動武的合法性，以弱化國際援台、助台的正當性。（資料照）

    陸委會主委邱太三近日於諮詢委員會議指出，未來中共勢必強調其對台動武的合法性，以弱化國際援台、助台的正當性。（資料照）

    2022/06/03 05:30

    「企圖弱化國際援台、助台正當性」

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會近日舉行諮詢委員會議，討論「中共藉『一國兩制台灣方案』推促統一進程在法律面對台灣之影響與因應建議」。陸委會主委邱太三會中強調，未來中共勢必強調其對台動武合法性，以弱化國際援台、助台的正當性。

    邱太三表示，二○一九年中共提出「一國兩制台灣方案」，希望推動對台政治談判，中共勢必強調其對台動武的合法性，以弱化國際援台、助台的正當性，並消融我人民抵抗的意志，同時透過各融台、惠台措施來侵蝕我憲政秩序、破壞兩岸定位，造成國家安全危害。陸委會將持續關注中方推動「一國兩制台灣方案」可能作為，預先研議、應對兩岸局勢最新變化。

    圖謀兩岸關係「內國化」

    學者會中提及，中共在香港「一國兩制」失敗後，將更強調「一國」先於「兩制」，並著重有效管控「兩制」、避免分裂的制度設計。中共在「兩制台灣方案」可能會強化法理面上的論據，將台灣地位「地方化」、兩岸關係「內國化」，政府對此應有所因應與準備。

    陸委會指出，部分委員認為，在烏俄戰爭後，中共理解動用軍事手段將招致國際制裁，可能在法理面強化對台動武的正當性與合法性，試圖將武力犯台內戰化、單邊立法內政化，藉以防堵國際介入。

    操作特定人士「共謀統一」

    部分諮詢委員提醒，中共可能操作特定人士與其共謀統一、共商「兩制台灣方案」設計，以凸顯「一國兩制台灣方案」的正當性基礎。

    陸委會昨另公布最新民調，對於中共製造台海及區域安全風險，八十二．二％民眾贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是兩岸客觀現實，也是當前台海現狀。不認同中共聲稱「一個中國原則」、台灣是中國領土不可分割的一部分等立場，則有八十三．六％。九十．六％民眾反對共軍機艦持續在台灣周邊區域活動並對台演訓、恫嚇台灣；八十七％不認同中共長期透過操作錯假訊息，分化台灣內部，擾亂台灣社會。

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