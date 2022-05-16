自由日日shoot》中共培訓台網紅搞統戰 有法可辦

中共培訓台灣網紅對台統戰，陸委會已研議因應及反制作為。（資料照）

2022/05/16 05:30

依兩岸條例裁罰 「反滲透法」嚴懲

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共培訓台灣網紅對台統戰，也透過中國社交APP「小紅書」、「抖音（Tik Tok）」影響台灣青少年認知。陸委會已研議因應及反制作為，指台灣網紅若與中共黨政軍機構進行任何形式合作，可依兩岸人民關係條例裁罰，亦可用「反滲透法」嚴辦。

「抖音」、「小紅書」 影響青少年認知

國安情資掌握，中共近年來持續運用網路新媒體平台，對台灣青少年族群進行統戰宣傳及認知作戰，並透過培訓台灣網紅，於網上發表呼應中方政治立場之偏頗言論、加強兩岸歷史連結，企圖美化中國形象，並改變台灣民眾對兩岸關係的認知。

請繼續往下閱讀...

陸委會研議，這類台灣網紅倘經主管機關查證確認，未經許可與中方黨政軍機關、涉台機構等有任何形式合作，或與中方人民、團體等為政治性內容之合作，涉及違反兩岸條例第卅三之一條規定，依法得處以行政裁罰。

若涉有受境外敵對勢力指示、委託或資助，從事違法捐贈政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行及社會秩序、妨害選舉罷免等情事，可能違反「反滲透法」涉及刑責，亦可依法查處。

陸委會協同教育部 推動中國識讀課程

官員強調，此事因涉及言論較棘手，但並非無法可管，除上述違法樣態，「反滲透法」未來可修正強化。至於中方於網路散播對台統戰內容與不實訊息，NCC已訂定「數位通訊傳播服務法草案」，將儘速推動修法作業，反制中共對台政治操作。

陸委會已協同教育部加強推動中國識讀課程，並舉辦活動提醒青年學生使用「抖音」、「小紅書」可能隱含資安風險，提高台生對網路內容的警覺。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法