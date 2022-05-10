李鴻鈞 獲提名監院副院長

李鴻鈞昨在立院受訪。（記者羅沛德攝）

2022/05/10 05:30

〔記者蘇永耀、林良昇、謝君臨／台北報導〕為充實監察院團隊，結合跨黨派力量，蔡英文總統決提名親民黨秘書長李鴻鈞為監察院第六屆監察委員並為副院長，總統府昨送交咨文至立法院，咨請行使同意權。李鴻鈞表示，將全力爭取立委支持與同意，並辭去親民黨秘書長職務，退出政黨及所有政黨活動。

立院民進黨團總召柯建銘表示，李鴻鈞人事同意權案預計排入十日的程序委員會，而考量疫情嚴峻，立院本會期擬不召開臨時會，因此該人事同意權案希望於本月底前經院會表決後通過。

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總統府發言人張惇涵昨說，總統提名李鴻鈞為監察委員並為副院長。李鴻鈞現年六十二歲，日本大學結構工程學博士，為親民黨秘書長；曾任立院第五屆至第九屆立委，具備建築工程專業，擁有立法實務經驗，中央問政歷練豐富，亦熟悉政府部門運作；李曾任立法院「台日交流聯誼會」會長，對促進我國與日本之國會外交多所貢獻。

李鴻鈞昨在立院受訪（見圖，記者羅沛德攝）指出，他還沒直接與蔡總統見面、對話，是總統府秘書長李大維在上週親自打電話給他，希望他做好一切準備，他會按照慣例拜訪立法院，尋求各黨派的支持。

對於辭去親民黨職務對親民黨的影響，李鴻鈞表示，他和宋楚瑜面談，也考慮非常久，宋勉勵他在什麼職位就扮演好什麼角色，至於親民黨未來發展的問題，宋有大智慧，會繼續帶領。

李鴻鈞說，監察院沒偏綠、偏藍的問題，監院必須跨越黨派，任何人進入監院，都必須辭掉黨職，和黨切割一乾二淨，站在人民福利、權益才是天職，既然願接受職位，就必須遵守這原則。

李指出，他過去在立院也是台日聯誼會會長，台日關係緊密，他會繼續扮好他的角色，為外交盡一份力量。

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