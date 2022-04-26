華視連出包 NCC︰沒到撤照程度

文化部長李永得（左起）、公廣董事長陳郁秀、華視代理總經理陳雅琳昨出席立法院教育文化委員會備詢。（記者方賓照攝）

2022/04/26 05:30

〔記者凌美雪、徐郁雯、羅綺／台北報導〕華視新聞接二連三出包，文化部長李永得昨前往立法院教育文化委員會備詢時再次強調「非常不應該」，已請公視協助建立標準作業流程；NCC（國家通訊傳播委員會）主委陳耀祥表示，華視問題是內部管控，目前還沒有到撤照的程度。

華視新聞在本月廿日先是新聞跑馬燈誤報天災、共軍襲台兩次出包，廿四日又在民調圖上誤植行政院長蘇貞昌職銜為「總統」。

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立法院教育文化委員會昨要求李永得、陳耀祥、公廣董事長陳郁秀及代理總經理陳雅琳赴立院報告並備詢。

立委賴品妤指出，華視圖卡誤植蘇貞昌頭銜，竟連道歉啟事也有錯字，「現在大部分人把華視的事當笑話看，但事實上背後點出的問題是非常沉重跟嚴肅的。」

對於華視接連出錯，李永得表示，「非常不應該」，已請公視比較有經驗的專業人士、團隊去協助建立SOP播控流程，建立較嚴謹的程序。

有人認為華視錯誤的跑馬快訊字眼涉及假新聞，應該比照中天撤照，陳耀祥回應，「就目前調查所得來看，還沒到那麼嚴重程度。」他指出，目前正進行調查程序，最後交由通傳會委員會議做最終決議。涉及營運部分，亦將要求華視提出自律內控及營運改善計畫。

民團促改選公視董監 修改公共電視法

對於公廣集團接連爆出公視新聞片庫資料遭廠商刪除及華視新聞誤播台海戰爭快訊等重大作業疏失，台灣媒體觀察教育基金會與公民參與媒體改造聯盟發布聯合聲明，呼籲立即啟動公視董監事改選及《公共電視法》修法。

聲明指出，現行公視董監事選任辦法，由立法院依政黨比例推舉「社會公正人士」組成審查委員會。行政院提名的各董監事候選人，需經由審查委員四分之三同意，才通過審查；然而審查通過門檻過高，且董事人數高於現行《財團法人法》要求，導致董事會延宕至今無法換屆，是舉世罕見的荒謬狀況。

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