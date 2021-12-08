汪洋要台商反台獨 陸委會：請中方停止政治脅迫台商

陸委會發言人邱垂正。（記者陳鈺馥攝）

2021/12/08 05:30

〔記者陳鈺馥、王憶紅／台北報導〕兩岸企業家峰會昨在中國南京召開，今年採南京、台北兩地視訊方式舉行，中國全國政協主席汪洋在賀信書面警告，希望兩岸企業界人士「明大義」，堅決與「台獨分裂勢力」劃清界線。陸委會批評，請中方停止對台商的政治脅迫，和以意識形態干擾兩岸經貿交流活動的不當行為。

汪洋稱，希望藉由峰會團結兩岸的企業家，堅持「一個中國原則」和九二共識，堅決反對台獨分裂行為和外部勢力干涉，並呼籲兩岸企業人士管大事、明大義、興大道，「堅決與台獨分裂勢力劃清界線」。

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鴻海集團創辦人郭台銘以峰會副理事長身分，在會中以「從兩大挑戰看兩岸合作之變局、新局與格局」為題發表演講。他呼籲台灣正視能源政策問題，建議兩岸企業「強強聯手」對抗暖化，全場避談政治議題。中國國台辦副主任裴金佳致詞則說，希望峰會團結帶領兩岸企業界人士，堅定站在歷史正確的一邊。

被中共視為「台獨金主」重罰的遠東集團創辦人徐旭東首度缺席。峰會秘書長尹啟銘受訪表示，若企業有委屈，可請該會協助，但沒有收到遠東集團任何求助。被問到汪洋要台商與台獨劃清界線，他提及，兩岸企業家峰會是不碰政治的，對岸領導自然會有其立場的發言，無法要求不要講，只能聽聽早就習慣了，基本上企業家是不碰政治議題的。

經濟部長王美花昨也於「第十九屆遠見高峰會」受訪表示，「若挨罰成為政治議題，國際自有公評」，「台灣是一個法治非常透明的國家，歡迎企業回來台灣投資」。

對此，陸委會強調，兩岸企業家峰會是雙方民間經貿交流平台，應謹守交流分際，若中方執意政治操作，將為正常交流活動製造障礙。中方在兩岸企業家峰會一方面宣稱為台商辦實事做好事，一方面又提出「堅決與台獨勢力劃清界線」的威嚇話語，政府提醒台商認清中共軟硬兩手，審慎作好投資布局的長遠規劃。

陸委會說，對中方近期恫嚇台商，要求台商政治表態，加大散布「台獨金主」清單，並以片面認定及採取懲戒措施，製造寒蟬效應，干擾台商企業經營、分化台灣社會及民主體制運作，手段惡劣蠻橫，台灣人民早已反感至極。

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